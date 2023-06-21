Babnet

جلال القادري: المباراة مع الجزائر مثلت اختبارا هاما .. وفرصة لتدارك نقائص ظهرت في لقاء غينيا الاستيوائية

Publié le Mercredi 21 Juin 2023 - 09:46 قراءة: 1 د, 18 ث
      
أكد المدرب الوطني جلال القادري أنّ مباراة المنتخب التونسي ونظيره الجزائري مثلت اختبارا هاما للوقوف على مدى الجاهزية الفنية للاعبين على المستوى الفردي والجماعي.
وأوضح في تصريح نقلته الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم، أنّ العناصر الوطنية خاضت مباراة الجزائر كلقاء رسمي و ليس ودي، مشيرا في ذلك الى الندية التي ظهر بها الجانبان، على ملعب عنابة.
أخبار ذات صلة:
جمال بلماضي: مردودنا كان افضل في الشوط الثاني

وكشف القادري أنّ المباراة امام الجزائر كانت فرصة لتدارك جملة النقائص التي ظهرت في لقاء غينيا الاستيوائية لحساب الجولة الخامسة من تصفيات كأس افريقيا للأمم الكوت ديفوار 2024، كما مثّلت فرصة لادماج عدد من اللاعبين بالقائمة الموسعة للمنتخب الوطني التونسي، على غرار يان فاليري والياس العاشوري وحمدي العبيدي.
...

أخبار ذات صلة:
المنتخب التونسي لكرة القدم يتعادل وديا مع نظيره الجزائري 1-1 ...

وقال أنّ الاطار الفني للمنتخب الوطني التونسي راض كل الرضا على المستوى الفني الذي قدّمه اللاعبون سواء كان على الجانب الفردي أو الجماعي، خصوصا في ظل غياب 6 لاعبين من ركائز المنتخب الذين لهم تأثير كبير على المستوى المعنوي، وفق تعبيره.

يذكر أنّ المنتخب الوطني التونسي كان قد تعادل أمس مع نظيره الجزائري، في لقاء ودي، بنتيجة 1 - 1، حيث بادر المنتخب التونسي بافتتاح التسجيل عن طريق منتصر الطالبي في الدقيقة 13 قبل ان يعدل اللاعب رياض محرز النتيجة للمنتخب الجزائري في الدقيقة 38 من ركلة جزاء .


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 268660


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الرجوع الصيفي
الأربعاء 21 جوان 2023 | 3 ذو الحجة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:33 19:44 16:12 12:28 05:00 03:08
Babnet
34°
 Babnet38° Babnet % 16 :الرطــوبة
تونــس Babnet24°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
38°-2440°-2635°-2533°-2430°-22
  • Avoirs en devises
    22720,1

  • (20 juin)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,37137 DT        1$ =3,08507 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 juin)   926,3 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*