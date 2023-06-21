جمال بلماضي: مردودنا كان افضل في الشوط الثاني

قال جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم عقب المباراة الودية التي جرت مساء أمس الثلاثاء بين الجزائر – تونس (1-1) بملعب 19 ماي 1956 بعنابة: '' الشوط الأول كان مردود الفريق خلاله متوسطا .اما في الشوط الثاني فقد حاولنا تدارك الأخطاء و كان مردودنا فيه أحسن و لعبنا بخطة هجومية جيدة من خلال العديد من التصويبات التي كادت أن تحدث الفارق''.



وأضاف: ''ليس من السهل وضع تشكيلة تضم 11 لاعبا مغايرا للفريق الذي لعب مؤخرا و التي حسب رأيي أثبتت جدارتها على أرضية الميدان امام منتخب قوي كالفريق التونسي''.





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و قال بلماضي: ''إن الفريق الوطني لكرة القدم كان في سبتمبر 2018 يحتل المركز 13 إفريقيا و اليوم أصبح يحسب له ألف حساب مقارنة بالمنتخبات الإفريقية الأخرى، خاصة و أن الفرق التي تقابلنا تحاول تقييم نفسها''.



كما أضاف بأن الاماكن في المنتخب الجزائري ''غالية جدا و يجب على اللاعبين إثبات قدراتهم من كل الجوانب للظفر بها''، دون أن يخفي إعجابه الكبير بالجمهور العنابي الذي حضر بقوة و ساند المنتخب مبديا رغبته في اللعب في عنابة في مواعيد رياضية أخرى مستقبلا .