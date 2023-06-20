المنستير: ورشات متنوعة في الدورة 3 للصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية بدور الثقافة وبالمركب الثقافي

تحتضن دار الثقافة ببوحجر بولاية المنستير بداية من 23 جوان الجاري وعلى إمتداد ثلاثة أيام فعاليات الدورة الثالثة للصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية بدور الثقافة وبالمركب الثقافي بالمنستير.

وتنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير وفق ما أفاد "وات" المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بالمنستير شكري التليلي، الذي بين أنّ الصالون يعد فرصة للتعريف بإنتاجات نوادي الاختصاص لا سيما في سياق الدور الهام لهذه النهوادي في تأطير رواد دور الثقافة من مختلف الشرائح العمرية.

ويفتتح الصالون يوم الجمعة 23 جوان الجاري على الساعة الرابعة والنصف مساء على وقع أنغام عرض طبالة سيدي نصر بالساحلين الذي سيجوب شوارع مدينة بوحجر، ثم عرض للفنان وعازف القيثار محمّد أمين بن عافية مع تكريم للفنّان التشكيلي المختص في فن الفسيفساء كريم كريم على أن تفتتح المعارض وتنطلق المسابقات على الساعة الخامسة والنصف مساء.

ويواكب منشطو نوادي الفنون التشكيلية والبصرية يوم السبت 24 جوان الجاري دورة تكوينية حول الإعلام والتعريف بالأنشطة الثقافية تأطير الإعلامي خالد الشرفي، في حين تبدأ على الساعة الثالثة بعد الزوال ورشات في النحت بالخزف مع الفنانين جهاد سويد وحمدي مزيو وناجح بوجناح، والنحت على اللينو مع الفنانين التشكيليين سهى بنور وأماني بن خليفة وأميرة بكوش ولبنى النعيري، والرزين مع نجاة الحاج عبد الله وفاتن بالحاج ولأماني حسي.



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وتشرف على ورشة الرسم الزيتي الأستاذتان أميرة بن حمودة ونادية بن سالم، وورشة تقنيات الفسيفساء المعاصر مع الفنان كريم كريم والفنانة التشكيلية فريدة الدبوسي، وتقنيات التقاط وتعديل الصورة والفيديو مع الفنانين الفوتوغرافيين شكري بن عبد الحفيظ وعلاء الدّين ساسي وكريم كريم، وورشة تقنيات الخط العربي مع الأستاذ عليّ الدبابي.

وتتواصل الورشات يوم الأحد 25 جوان الجاري على أن يختتم الصالون بتكريم المشاركين في الورشات والفائزين في المسابقات.

وشهدت دور الثقافة والمركب الثقافي بالمنستير بالجهة خلال السنوات الأخيرة تطورا في عدد نوادي الاختصاص وتنوعا في نوعية أنشطتها وأصبحت هذه النواد لا تقتصر على تأطير شريحة الشباب بل تفتحت على مختلف الشرائح العمرية من أطفال ويافعين وشباب وكهول وخاصة بروز نوادي الغناء النسائية.

ويذكر أن العديد من هذه النوادي لديها إنتاجات توجت في عدّة مناسبات في مهرجانات إقليمية أو وطنية على غرار نادي رحالة المسرح بالمركب الثقافي بالمنستير الذي في رصيده العديد من المسرحيات المتوجة ونادي التصوير الفوتوغرافي والسينما بدار الثقافة بالمكنين ومنها من أثث سهرات موسيقية في مهرجانات المدينة أو ليالي المدينة خلال شهر رمضان.