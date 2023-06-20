تنظيم منافسات للمهرجان الوطني الثقافي والرياضي لشباب مراكز التكوين المهني يومي 24 و25 جوان الجاري

تنتظم مسابقات الدورة 44 للمهرجان الوطني الثقافي والرياضي لشباب مراكز التكوين المهني الذي تنظمه الوكالة التونسية للتكوين المهني بولاية بنزرت يوم السبت والأحد 24 و25 جوان الجاري، بحسب ما أفاد به طارق الرقيق رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية بالوكالة.



وقال الرقيق ل(وات) إن المشاركين في هذا المهرجان سيجتمعون يوم الجمعة 23 جوان الجاري في مركز الاصطياف والتخييم بالرمال من ولاية بنزرت حيث سيتم تسجيلهم واستقبالهم. وقد برمجت الوكالة التونسية للتكوين المهني بالتعاون مع الولاية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية سهرة فنية لفائدتهم.





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وينطلق رسميا اليوم الأول من مسابقات الدورة 44 للمهرجان الوطني الثقافي والرياضي لشباب مراكز التكوين المهني يوم السبت 24 جوان الجاري من أمام مقر ولاية بنزرت على الساعة التاسعة صباحا.



وقال الرقيق إن اليوم الأول من المسابقات سيشهد تنظيم نصف ماراطون بمشاركة الإناث والذكور، وذلك قبل الشروع في تنظيم التصفيات الثقافية في إحدى فنادق الجهة.



وتشمل المسابقات الثقافية والابداعية مجالات الفن الرابع الفردي والجماعي، والتعبير الجسماني، والغناء، والشعر، والعزف الفردي والجماعي، والفنون التشكيلية، وفق الرقيق.



وسيتم مساء السبت 24 جوان الجاري تنظيم سهرة فنية لفائدة المشاركين في المسابقات بدار الشباب 25 أكتوبر ببنزرت بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت.



أما اليوم الثاني والختامي للمهرجان الوطني الثقافي والرياضي لشباب مراكز التكوين المهني أي الأحد 25 جوان الجاري فينطلق بتنظيم منافسات رياضية وتصفيات في اختصاصات كرة القدم (كرة قدم ذكور 11 لاعب، وكرة قدم ذكور وإناث 6 لاعبين، وكرة الطائرة ذكور، وكرة الطاولة والكرة الحديدية). وتقام المنافسات في ملعب 15 أكتوبر وفي قاعة محمد الفطناسي ببنزرت.



وسيتم تنظيم الحفل الختامي للمهرجان الوطني الثقافي والرياضي لشباب مراكز التكوين المهني يوم الأحد 25 جوان الجاري بداية من الساعة السابعة والنصف مساء بمسرح الهواء الطلق ببنزرت حيث سيتم منح الكؤوس والجوائز للمشاركين الفائزين، وفق طارق الرقيق.



ويعتبر المهرجان الوطني الثقافي والرياضي لشباب مراكز التكوين المهني مهرجانا متنقلا إذ يقام كل سنة في ولاية من الولايات التونسية. وقد أقيمت الدورة السابقة في ولاية الكاف.



ويشارك في هذا المهرجان حوالي 600 متكون يمثلون 24 ولابة وتقريبا 45 و50 مؤسسة تكوينية بين مراكز تكوين مهني ووحدة مبيت ومطعم، وفق الرقيق. ويعتبر المهرجان تتويجا للأنشطة الثقافية والرياضية التي تنطلق منذ بداية الموسم التكويني.