الجزائر - تونس وديا - جامعة كرة القدم التونسية تشيد بالاستقبال "المتميز" لوفد المنتخب الوطني بمطار عنابة

وصل وفد المنتخب الوطني التونسي ليلة امس إلى مدينة عنابة الجزائرية قادما من مالابو عاصمة غينيا الاستوائية حيث خاض مباراة الجولة الخامسة مع منتخب غينيا الاستوائية في اطار الجولة الخامسة من تصفيات كاس امم افريقيا ( المجموعة العاشرة).





وخصت الجامعة الجزائرية بعثة المنتخب التونسي لكرة القدم ب"استقبال متميز" بمطار عنابة الدولي وكذلك بمقر الإقامة بأحد فنادق المدينة . وقالت جامعة كرة القدم التونسية ان الاستقبال الحار " يعكس العلاقة المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين و الجامعتين ".



وتقدمت الجامعة التونسية لكرة القدم بجزيل الشكر الى نظيرتها الجزائرية لكرة القدم ولكافة الاطارات التي كانت في استقبال الوفد التونسي .وسيجري المنتخب الوطني التونسي مساء غد الأحد بداية من الساعة السادسة مساء حصة تدريبية وذلك استعدادا للقاء الودي الذي سيجمع المنتخبين يوم الثلاثاء 20 جوان الجاري على الساعة الثامنة ليلا .ونشرت الجامعة التونسية صورا لاستقبال المنتخب التونسي في مطار عنابة الجزائري .وكان المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم خاض امس بمالابو مباراة الجولة الخامسة من تصفيات كاس امم افريقيا ( المجموعة العاشة ) انهزم فيها امام غينيا الاستوائية بنتيجة 0-1وفي سياق متصل حل المنتخب الجزائري امس السبت , بمدينة دوالا الكاميرونية, حيث يلاقي المنتخب الاوغندي اليوم الأحد بملعب جابوما (س00ر16 ) لحساب الجولة الخامسة للمجموعة السادسة لتصفيات كأس إفريقيا للأمم -2023 (المؤجلة إلى 2024), حسبما أعلنته الجامعة الجزائرية لكرة القدم (فاف). واجرى زملاء بغداد بونجاح مساء امس حصة تدريبية بملعب جابوما.وغاب عن الرحلة لاعب وسط الميدان فيكتور لكحل , الذي تم تسريحه صباح امس بسبب اصابة في الفخذ تقتضي الراحة لمدة اسبوع على الاقل ما سيجعله يغيب ايضا عن المباراة الودية المقررة ليوم الثلاثاء مع منتخب تونس .ويذكر ان منتخب الجزائر تأهل للمرحلة النهائية باحتلاله المركز الأول برصيد 12 نقطة, متقدمة كل من تنزانيا و أوغندا ( 4 نقاط) لكل منهما بينا يحتل النيجر المركز الأخير بنقطتين.يذكر ان صاحبي المركزين الأول و الثاني عن كل مجموعة يتأهلان للمرحلة النهائية بكوت ديفوار.