خلال يوم مفتوح للمسار المهني احتضنه اليوم الجمعة مقره الكائن بحي الأنس في معتمدية ساقية الزيت بصفاقس، ربط المركز القطاعي للتكوين في الجلود والأحذية بصفاقس الصلة بين 600 طالب شغل والمجمع الاقتصادي "آنديغو كامباني" الذي يضم 13 ماركة عالمية للملابس الجاهزة ستنتصب بـ"مول صفاقس" الجديد مع افتتاح المرتقب في شهر أوت القادم.



وينقسم طالبو الشغل المستفيدون من هذه التظاهرة إلى عديد من الفئات الشبابية ولاسيما حاملي الشهائد العليا من مختلف الاختصاصات وخريجي مراكز التكوين المهني ومنهم خريجو المركز القطاعي للتكوين في الجلود والأحذية بساقية الزيت الذي يشتمل على اختصاصات في علاقة بمجالات نشاط المؤسسات الراغبة في الانتداب على غرار اختصاص "بائع قابض مرفف" و"تغليف أثاث" و"جلود وأحذية" وغيرها.

وقد شهد اليوم المفتوح عقد لقاءات مباشرة بين طالبي الشغل من جهة وممثلي مجمع "آنديغو" مدارها الاستفادة من عقود التشغيل المباشر المتاحة والتي يصل عددها إلى 280 عقدا حاليا قابلة للارتفاع إلى 700 عقد في غضون سنة مع التوسعات والمؤسسات الجديدة التي ستنتصب في المساحة التجارية، بحسب مدير الموارد البشرية للمجمع الاقتصادي "آنديغو" زياد بن علي.



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وأكّد بن علي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش هذه التظاهرة أن عقود التشغيل التي تعرض على طالبي الشغل تستجيب للشروط المهنية اللائقة المحترمة لحقوق العامل المادية والاجتماعية وتشمل اختصاصات البيع والعرض والخزن والتصرف في المحل التجاري.

واعتبر أن أهمية العروض المقترحة لا تكمن فقط في الدخل المادي المحترم (مرتب شهري صافي بداية من 680 دينارا دون اعتبار المنح والامتيازات) ولكن كذلك في فرص تطوير المسار المهني والتكوين المتواصل والكسب المادي الإضافي المتمثل في المنح المرتبطة بتحقيق الأهداف.

كما ثمّن زياد بن علي قيمة المهارات لدى طالبي الشغل وما يمتلكه خريجو المركز القطاعي للتكوين في الجلود والأحذية بساقية الزيت من تكوين جيد ومهارات، مؤكدا أن مجمع "آنديغو" سيبرم اتفاقية تعاون للتكوين والتشغيل مع هذا المراكز على غرار الاتفاقيات التي أبرمها مع المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بكل من رادس وجندوبة وبنزرت.

ووصف مدير المركز القطاعي للتكوين في الجلود والأحذية بساقية الزيت، حمدي قيدارة، هذا اليوم المفتوح المنظم بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني ومكاتب التشغيل بجهة صفاقس، "بالفرصة الهامة لطالبي الشغل المشاركين للعمل في عدد من الاختصاصات المطلوبة على غرار اختصاصات البيع والعرض والخزن والموضة والتصرف في المحلات التجارية وتأمينها".

وأفاد بأن الشراكة مع المجمع الاقتصادي "آنديغو" لن تتوقف على عملية الانتداب بل ستتخطاه لتشمل أوجه أخرى من التعاون المربح للطرفين ومنها توفير فرص للتربص لفائدة المتدربين بالمركز في المؤسسات التابعة للمجمع ،وتطوير برامج تكوين مشتركة ضمن آلية "البناء المشترك" بما يعزّز فرص التشغيل والإدماج المهني لخريجي المركز.

وثمّنت مدير التكوين المهني بالإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني بصفاقس، نورة الزيدي، من جهتها، مبادرة اليوم المفتوح للمسار المهني لطالبي الشغل كتتويج لجهود منظومة التكوين المهني وإتاحة آفاق تشغيلية لخريجيها واستفادة المؤسسات من كفاءاتهم التي اكتسبوها في مراكز التكوين.