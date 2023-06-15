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زغوان: تعهّد 5 بلديات بتوفير اعتمادات استثنائية لتغطية فارق ارتفاع كلفة 10 مشاريع لتهذيب التجمعات السكنية ضمن برنامج التنمية المندمجة

Publié le Jeudi 15 Juin 2023 - 19:19 قراءة: 0 د, 56 ث
      
إثر تدارس سير تقدم المشاريع المدرجة ببرنامج التنمية المندمجة، تعهّدت 5 بلديات بولاية زغوان بتوفير اعتمادات استثنائية للمساهمة في تغطية فارق ارتفاع كلفة مشاريع تهذيب 10 تجمعات سكنية معطّلة منذ انطلاق البرنامج سنة 2018 نتيجة تداعيات "كوفيد 19" والارتفاع الكبير لكلفة البنية الأساسية في السنوات الأخيرة، ما ساهم في عزوف المقاولين عن تنفيذها وفق الاعتمادات المرصودة، بحسب المنسّق الجهوي للبرنامج، عاطف الحاج لخضر.
وأوضح لخضر، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، هذه المشاريع تتعلق بتهذيب التجمعات السكنية بكل من عين الباطرية والزريبة قرية ووادي الكنز والحي السياحي ببلدية الزريبة، وجباس وبئر العوجة بالفحص، ووادي الربح وبني دراج بزغوان، ودلايل العروس ببئر مشارقة، وعين عسكر بجبل الوسط، بكلفة إنجاز جملية قدرت بـ9.4 ملايين دينار.
وأشار إلى أنّ المصادقة على هذا التعهّد تمت خلال مداولات أشغال الدورة العادية الثانية للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي، المنعقدة أوّل أمس الثلاثاء، مبيّنا أن فارق الاعتمادات ستحدّده نتائج طلب العروض.
يشار إلى أن المدير العام للمندوبية العامة للتنمية، فوزي غراب، ذكر خلال زيارته الأسبوع الماضي إلى ولاية زغوان، أن نسبة استهلاك اعتمادات التعهّد في المشاريع العمومية بالجهة لم تتجاوز20 بالمائة، مشددا على ضرورة الإسراع بانجازها خاصة منها المتعلقة بتحسين جودة الحياة لمتساكني المناطق الريفية.
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