وزارة الدفاع: تواصل عمليات البحث عن باقي حطام الطائرة المروحيّة العسكريّة والمفقود المتبقّي

أكدت وزارة الدفاع الوطني، تواصل عمليات البحث عن باقي حطام الطائرة المروحيّة العسكريّة التي سقطت مساء يوم 7 جوان الجاري في عرض البحر بمنطقة "كاب سيراط" ببنزرت، وإنتشال المفقود المتبقّي، وذلك بتسخير كافة الوسائل البحريّة والجويّة المتوفّرة.



وذكّرت الوزارة في بلاغ لها اليوم الاربعاء، بأنّه تم في وقت سابق إنتشال ثلاث جثث وأجزاء من حطام المروحيّة في المنطقة المذكورة.

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وذكّرت الوزارة في بلاغ لها اليوم الاربعاء، بأنّه تم في وقت سابق إنتشال ثلاث جثث وأجزاء من حطام المروحيّة في المنطقة المذكورة.

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وكانت الوزارة، أعلنت صباح يوم الخميس 8 جوان الجاري، عن فقدان الاتصال بمروحية عسكرية وطاقمها المتكون من أربعة أفراد، كانت بصدد تنفيذ مهمة طيران ليل الاربعاء 7 جوان بمنطقة "كاب سيراط" من ولاية بنزرت، لتفيد في وقت لاحق بأن المروحية قد سقطت في عرض البحر.

ومثّل حادث سقوط المروحية العسكرية، محور لقاء جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الخميس الفارط بقصر قرطاج، مع وزير الدفاع الوطني عماد مميش، حيث تم التأكيد على ضرورة تجديد العتاد العسكري لتفادي مثل هذه الفواجع الناتجة عن تآكل عدد من المعدات.





