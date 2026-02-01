Babnet   Latest update 21:18 Tunis

جامعة قابس تحقق ترتيبا وطنيا مشرفا في تصنيف التايمز للتعليم العالي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62ef8986a7f8a0.16145940_mifgjnekhloqp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 01 Février 2026 - 21:18 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تحصلت، جامعة قابس، على ترتيب وطني مشرف في تصنيف التايمز للتعليم العالي (THE) لسنة 2026.

وأوردت الجامعة بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أنها احتلت المرتبة الاولى وطنيا في اختصاص علوم الحياة والمرتبة الثانية في العلوم الفيزيائية.


كما أحرزت المرتبة الرابعة في علوم الهندسة والمرتبة الخامسة في علوم الاعلامية.


وتعكس هذه النتائج جودة البحث العلمي والجهود المتواصلة التي تبذلها أسرة جامعة قابس، وفق ذات المصدر.

يشار الى أن تصنيف التايمز للتعليم العالي (Times Higher Education - THE)، هو أحد أبرز التصنيفات الدولية السنوية للجامعات في العالم ويعتمد على تقييم دقيق يضم 13 مؤشر أداء تشمل التدريس والبحث العلمي والاستشهادات والسمعة الأكاديمية والتعاون الدولي لترتيب أفضل الجامعات عالميا واقليميا.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322992

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 01 فيفري 2026 | 13 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:15
17:47
15:22
12:40
07:22
05:53
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet15°
13° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
15°-11
19°-8
18°-11
17°-8
16°-13
  • Avoirs en devises 25315,2
  • (30/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38188 DT
  • (30/01)
  • 1 $ = 2,83672 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/01)     1821,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/01)   27254 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>