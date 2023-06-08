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وزارة الدفاع: فقدان الاتصال بمروحية كانت تنفذ مهمة بمنطقة "كاب سيراط"

صورة توضيحية
Publié le Jeudi 08 Juin 2023 - 09:10 قراءة: 0 د, 16 ث
      
() أعلنت وزارة الدفاع الوطني، صباح اليوم الخميس، عن فقدان الاتصال بمروحية وطاقمها المتكون من أربعة أفراد، كانت بصدد تنفيذ مهمة طيران ليلي بمنطقة كاب سيراط من ولاية بنزرت (شمال) مساء أمس الأربعاء.

وذكرت الوزارة، في بلاغ، أنها سخرت الوسائل البرية والبحرية والجوية بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية لمباشرة البحث لتحديد موقعها ووضعية طاقمها.


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