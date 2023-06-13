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تطاوين: اعوان واطارات المستشفى الجهوي يضربون من اجل المطالبة بسد النقص في الاطار الطبي وشبه الطبي والفنيين السامين

Publié le Mardi 13 Juin 2023 - 19:41 قراءة: 1 د, 2 ث
      
بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين، نفذ اعوان واطارات المستشفى الجهوي بالجهة، اليوم الثلاثاء، اضرابا عن العمل من اجل المطالبة بتحسين ظروف العمل وتعزيز قدرات المؤسسة الصحية على خدمة قاصديها من المرضى.

ورفع المضربون في تجمعهم امام المستشفى بحضور عدد من اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، شعارات ولافتات، اكدوا فيها ان هدفهم الدفاع عن مؤسستهم، التي تفتقد الى الكثير من الامكانات والموارد البشرية في مستوى اطباء الاختصاص وايضا الاطار شبه الطبي، وايضا الفنيين السامين.

...

وكان المجلس الجهوي للصحة، حدد في اجتماعه الدوري برئاسة والي الجهة حافظ الفيتوري حاجيات الجهة من الاطباء والفنيين السامين، دون ان يتم تحديد سقف زمني لتعيين اطباء في عديد الاختصاصات التي لم تعد متوفرة في المستشفى، ولا سيما منها الاختصاصات الاستعجالية، من ذلك الاشعة والانعاش وطب الاطفال والتوليد، وغيرها من الاختصاصات التي يتكبد المرضى وخاصة المسنين والمعوزين منهم، عناء وكلفة التنقل الى ولايات بعيدة.

وقد تجلى النقص في الاطار الطبي، حتى قسم الطب الاستعجالي، في الاضطرار الى الاستنجاد بالقطاع الخاص في الطب العام، لتامين حصص استمرار بقسم الطب الاستعجالي بالمستشفى.

وكان المستشفى الجهوي بتطاوين من ضمن المستشفيات التي استفادت في وقت سابق من تدخلات صندوق دعم طب الاختصاص في الجهات البعيدة والنائية، الا ان اقبال الاطباء انفسهم اصبح ضعيفا في السنوات الاخيرة، حسب ما افاد به مصدر من المستشفى الجهوي صحفي "وات".


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