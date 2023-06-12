صفاقس: فتح 9 قضايا تحقيقية ضدّ أحد المعلمين بتهمة الاعتداء الجنسي على قصر 

افاد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية، صفاقس1، فوزي المصمودي، اليوم الاثنين، بأنه تم فتح 9 قضايا تحقيقية ضد أحد المعلمين بشبهة الاعتداء الجنسي على مجموعة من التلاميذ بالصفوف الابتدائية.
وأضاف المصمودي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن عدد الاطفال الذين تم الاستماع اليهم منذ منتصف شهر مارس الماضي بلغ 16 طفلا، وقد أذنت النيابة العمومية بفتح قضايا تحقيقية بخصوص شكاوى 9 منهم، مقابل حفظ 7 محاضر لعدم توفر شبهة الاعتداء الجنسي والتحرش"، مشيرا الى ان الابحاث ما زالت متواصلة.
وأضاف المصمودي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن عدد الاطفال الذين تم الاستماع اليهم منذ منتصف شهر مارس الماضي بلغ 16 طفلا، وقد أذنت النيابة العمومية بفتح قضايا تحقيقية بخصوص شكاوى 9 منهم، مقابل حفظ 7 محاضر لعدم توفر شبهة الاعتداء الجنسي والتحرش"، مشيرا الى ان الابحاث ما زالت متواصلة.
من جهتها، أعربت جمعية "براءة" لحماية الطفولة المهددة، في بيان اصدرته الخميس الماضي، عن استغرابها من عزوف اغلب اولياء الاطفال المتضررين عن مواصلة التتبع ضد المعلم المعتدي، رغم تعهد اغلب الجهات المختصة وعرض الملف امام القضاء.
واعتبرت الجمعية في ذات البيان "انه من غير المقبول التستر على ملف بهذا الحجم مقابل النتائج الدراسية"، داعية الأولياء الى مواصلة تتبع المعلم المعتدي لضمان حق الأطفال ومصلحتهم الفضلى، وجميع الاطراف المتداخلة إلى العمل على احترام كافة التدابير والضمانات الواردة بالقانون عدد 58 للقضاء على كافة اشكال العنف ضد الاطفال.
واكدت جمعية "براءة" في خاتمة بيانها، انها ستتصدى لكافة محاولات طمس الملف وتمريره دون متابعة جدية لحقوق الأطفال الضحايا.
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