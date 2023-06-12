صفاقس: فتح 9 قضايا تحقيقية ضدّ أحد المعلمين بتهمة الاعتداء الجنسي على قصر 

افاد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية، صفاقس1، فوزي المصمودي، اليوم الاثنين، بأنه تم فتح 9 قضايا تحقيقية ضد أحد المعلمين بشبهة الاعتداء الجنسي على مجموعة من التلاميذ بالصفوف الابتدائية.



وأضاف المصمودي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن عدد الاطفال الذين تم الاستماع اليهم منذ منتصف شهر مارس الماضي بلغ 16 طفلا، وقد أذنت النيابة العمومية بفتح قضايا تحقيقية بخصوص شكاوى 9 منهم، مقابل حفظ 7 محاضر لعدم توفر شبهة الاعتداء الجنسي والتحرش"، مشيرا الى ان الابحاث ما زالت متواصلة.





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