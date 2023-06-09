جمعية براءة لحماية الطفولة المهددة تدعو أولياء الاطفال المتضررين من التحرش الجنسي من قبل معلم بصفاقس إلى مواصلة تتبع المعتدي

أعربت جمعية "براءة" لحماية الطفولة المهددة، عن استغرابها من انسحاب أغلب أولياء الاطفال ضحايا التحرش الجنسي من قبل أحد المعلمين بجهة صفاقس، من مواصلة تتبع المعتدي، رغم تعهد أغلب الجهات المختصة بالملف وعرضه أمام القضاء.



واعتبرت جمعية "براءة" لحماية الطفولة المهددة، في بيان اصدرته، امس الخميس، انه "من غير المقبول التستر على ملف بهذا الحجم مقابل النتائج الدراسية"، داعية الأولياء الى مواصلة تتبع المعلم المعتدي لضمان حق الأطفال ومصلحتهم الفضلى، وحاثة جميع الاطراف المتداخلة بالعمل على احترام كافة التدابير والضمانات الواردة بالقانون عدد 58 للقضاء على كافة اشكال العنف ضد الاطفال.





...