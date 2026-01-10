Babnet   Latest update 21:06 Tunis

الديوان الوطني التونسي للسياحة ينظم امتحان إسناد البطاقة المهنية للدليل السياحي وإضافة لغة بداية من 24 مارس 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e32d94ee965a8.32829964_ojpqlnekighmf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 10 Janvier 2026 - 21:06
      
يعتزم الديوان الوطني التونسي للسياحة تنظيم امتحان إسناد البطاقة المهنية للدليل السياحي وإضافة لغة، بداية من 24 مارس 2026 والأيّام الموالية، بمعهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف.

واشار الديوان، وفق ما نشره على صفحته على احد مواقع التواصل الاجتماعي، امس الجمعة، ان باب التسجيل عن بعد يفتح بداية من صدور هذا البلاغ الى غاية يوم 15 جانفي 2026 وعلى المترشحين تعمير استمارة الترشح المرفقة بالبلاغ وإرسالها مرفوقة بملف الترشح الكامل على الرابط التالي


https://shorturl.at/x8O2M



واضاف الديوان ان ملفات الترشح لهذا الامتحان، ترسل، ايضا، بداية من صدور هذا البلاغ في ظرف مغلق عن طريق البريد مضمون الوصول او البريد السريع او تسلم مباشرة بمكتب الضبط المركزي للديوان الوطني التونسي للسياحة في مقره بشارع محمد الخامس بتونس العاصمة، ويكتب عليه "لا يفتح امتحان لاسناد البطاقة المهنية للدليل السياحي واضافة لغة" مع ذكر رمز الاختصاص.
السبت 10 جانفي 2026 | 21 رجب 1447
