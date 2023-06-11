للوقاية من الاعتداءات الجنسيّة: تنظيم ورشات توعويّة نموذجيّة للأطفال وأوليائهم تحت شعار "أحكي ..ما تخبّيش"

تحت شعار "أحكي ..ما تخبّيش" نظمت وزارة الأسرة و المرأة و الطفولة و كبار السن أمس السبت، بالشراكة مع جمعية "صون" ورشات توعوية نموذجيّة للوقاية من الاعتداءات الجنسية لفائدة أولياء و أطفال المركز المندمج للشباب و الطفولة برادس أمّنها فريق من الأخصائيين النفسانيين والمربين والمكونين في مجالات التواصل والمعلوماتيّة.

وتندرج هذه المبادرة في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز آليّات التعهّد والإحاطة بالأطفال مكفولي الدولة وأوليائهم وتنمية قدراتهم على التوقّي من السلوكيّات المحفوفة بالمخاطر لا سيّما في الفضاء الافتراضي وعبر وسائل التواصل الرقميّ.

وتضمنت التظاهرة التحسيسيّة ورشة أولى للمراهقين لتوعيتهم بمخاطر الابتزاز الجنسي عبر الأنترنات و مخاطر الاعتداءات الجنسية التي يمكن أن يتعرض إليها الأطفال القصّر في أماكن مختلفة من الفضاءات العامة والخاصّة وكيفية التوقّى منها مع التأكيد على واجب الإشعار و التعريف بقنواته وأساليبه. .

كما تمّ تنظيم ورشة ثانية للأولياء من أجل دعم قدراتهم على التواصل بشكل أفضل مع الأطفال حول المواضيع التي تخص التربية الجنسية و كيفية الكشف المبكر والتوقي من الاعتداءات الجنسيّة.



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وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ تنظّم دوريّا لقاءات مماثلة عن طريق مندوبياتها الجهوية بسائر ولايات الجمهوريّة تشمل الأطفال والأولياء بمركبات ونوادي الطفولة والمراكز المندمجة للشباب والطفولة.





