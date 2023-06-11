بطولة بالماس ديل مار (بورتوريكو) - اسكندر المنصوري يلاقي الاسترالي داين سويني في الدور السادس عشر

يواجه لاعب التنس التونسي اسكندر المنصوري المصنف 291 عالميا غدا الاثنين الاسترالي داين سويني المصنف 236 عالميا لحساب الدور السادس عشر لبطولة بالماس ديل مار (بورتوريكو) المقامة على ملاعب ذات ارضية صلبة بمجموع جوائز مالية قدرها 80 الف دولار.

وسبق للاعبين ان تقابلا خلال الاسبوع الماضي لحساب الدور السادس لبطولة تايلر الامريكية وعادت الكلمة الاخيرة لاسكندر المنصوري 2-صفر.

وبلغ اسكندر المنصوري الدور ربع النهائي في بطولة تايلر قبل ان يخرج على يد الكندي الكسيس غالارنو المصنف 259 عالميا 2-صفر.

