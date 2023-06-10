صفاقس: انطلاق أول رحلة من مطار صفاقس-طينة الدولي نحو البقاع المقدسة وعلى متنها 250 حاجّا وحاجة من ولاية سيدي بوزيد

وأضاف شطورو، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن أوّل رحلة بالنسبة لحجيج ولاية صفاقس المقدّر عددهم الجملي بـ1023 حاجا وحاجة، ستنطلق في حدود الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم من مطار صفاقس-طينة الدولي، وعلى متنها 250 حاجا وحاجة في اتجاه المدينة المنورة.وذكر أن رحلات الحجيج الميامين تتواصل تباعا نحو البقاع المقدّسة انطلاقا من مطار صفاقس-طينة الدولي أيام 11 و17 و19 جوان 2023، ومن المنتظر يستقبل ذات المطار اول رحلة عودة للحجيج يوم 4 جويلية القادم.