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صفاقس: انطلاق أول رحلة من مطار صفاقس-طينة الدولي نحو البقاع المقدسة وعلى متنها 250 حاجّا وحاجة من ولاية سيدي بوزيد

Publié le Samedi 10 Juin 2023 - 18:00 قراءة: 1 د, 0 ث
      
انطلقت، اليوم السبت، من مطار صفاقس-طينة الدولي، أولى الرحلات نحو البقاع المقدّسة وعلى متنها 250 حاجّا وحاجة من ولاية سيدي بوزيد متوجّهين إلى المدينة المنورة ومنها الى مكّة المكرمة لأداء مناسك الحج، وفق كاهية المدير بالادارة الجهوية للشؤون الدّينية بصفاقس شفيق شطورو.
وأضاف شطورو، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن أوّل رحلة بالنسبة لحجيج ولاية صفاقس المقدّر عددهم الجملي بـ1023 حاجا وحاجة، ستنطلق في حدود الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم من مطار صفاقس-طينة الدولي، وعلى متنها 250 حاجا وحاجة في اتجاه المدينة المنورة.
وذكر أن رحلات الحجيج الميامين تتواصل تباعا نحو البقاع المقدّسة انطلاقا من مطار صفاقس-طينة الدولي أيام 11 و17 و19 جوان 2023، ومن المنتظر يستقبل ذات المطار اول رحلة عودة للحجيج يوم 4 جويلية القادم.
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وحضر الموكب الاحتفالي لتوديع أول رحلة حجيج انطلاقا من مطار صفاقس-طينة الدولي المعتمد الاول المكلف بتسيير شؤون ولاية صفاقس، الحبيب بلغوثي، وآمر مطار صفاقس طينة الدولي والمدير الجهوي للشؤون الدينية بصفاقس والمديرة الجهوية للشؤون الدينية بسيدي بوزيد والمديرة الجهوية للشؤون الاجتماعية بصفاقس وثلة من الإطارات الإدارية والأمنية والديوانية الجهوية.


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