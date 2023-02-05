10982 حاجا تونسيا لموسم الحج 2023 ميلادي الموافق لـ 1444 هجري

Publié le Dimanche 05 Février 2023 - 15:27 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أفاد وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشّائبي، في اجتماع اللّجنة الوطنيّة للحجّ بحضور الأطراف المتدخلّــة في تنظيم الموسم، بأنه جرى الاتفاق مع نظيره السعودي على تحديد حصّة تونس من الحجيج لهذا العام بـ 10982 حاجا.

ووفق بلاغ صادر الأحد عن وزارة الشؤون الدينية، فقد أشار الوزير في افتتاح أعمال اللّجنة، إلى أنّ هذا الاجتماع جاء إثر الزّيارة الرّسميّة الّتي أدّاها مؤخّرا إلى المملكة العربيّــة السّعودية وتوقيعه مع نظيره السّعودي على اتّفاقية ترتيبات شؤون الحجّ لموسم 2023 ميلادي الموافق للعام 1444هـجري وتحديد حصّة تونس من الحجيج لهذا العام.

وتخلّل الاجتماع عرض لمشروع الشّروط الفنيّة للخدمات بالبقاع المقدّسة لهذا الموسم، قدّمته شركة الخدمات الوطنيّة والإقامات.

وبعد الاطلاع على العرض والمداولة، أدخل الوزير تعديلات متعلّقة بسكن الحجيج ونقلهم وإعاشتهم وأضاف خدمات من شأنها أن تساهم في توفير أفضل الظروف التي يحتاجها ضيوف الرّحمان.




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