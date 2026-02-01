القصرين: قافلة صحية إجتماعية متعددة الإختصاصات لفائدة تلاميذ وأهالي معتمديتي سبيطلة وفوسانة

حلّت اليوم الأحد بكل من معهد الآثار بمدينة سبيطلة والمدرسة الإعدادية بمدينة فوسانة من ولاية القصرين، قافلة صحية اجتماعية، تحت شعار «صحتك تهمّنا والتضامن يجمعنا»، نظمها الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية وبالشراكة مع وزارتي الصحة والتربية وعدد من الهياكل العمومية.وتمّ في إطار هذه القافلة تقديم عيادات طبية مجانية متعددة الاختصاصات لفائدة مختلف الفئات العمرية، أمّنها نحو 17 طبيبًا، وانتفع بخدماتها قرابة ألفي مستفيد، مع تمكين عدد منهم من نظارات طبية، إلى جانب تقديم مساعدات اجتماعية لفائدة النساء والأطفال، شملت حقائب صحية وطرودًا كسائية.وتمّ، بالمناسبة، تدشين مقر اللجنة المحلية للتضامن الاجتماعي بمعتمدية فوسانة، إلى جانب توزيع 20 إشعار موافقة لفائدة باعثي مشاريع فردية في القطاع الفلاحي بالجهة، بقيمة 10 آلاف دينار لكل مشروع، وبكلفة جملية ناهزت 200 ألف دينار، وذلك وفق ما أكدته رئيسة الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، نعيمة الجلاصي.وأوضحت الجلاصي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تمّ يوم أمس السبت، وفي إطار القافلة ذاتها، دعم المستشفى المحلي بسبيطلة بعدد من التجهيزات والمعدات الطبية، من بينها أسرّة طبية، مؤكدة أن هذه المبادرة الصحية الاجتماعية، الأولى من نوعها، ستتواصل بولاية القصرين تكريسًا لمقاربة التضامن والعدالة الاجتماعية.ومن جهته، أفاد المدير الجهوي للصحة بالقصرين، عبد الغني الشعباني، في تصريح لوكالة «وات»، أن القافلة الصحية متعددة الاختصاصات، المتمركزة بمعهد الآثار بسبيطلة، موجهة أساسًا إلى التلاميذ، الذين يناهز عددهم 1300 تلميذ، وأوليائهم، وتشمل اختصاصات طب العيون وطب الأسنان وطب النساء والتوليد وأمراض الأنف والحنجرة، إضافة إلى أنشطة التثقيف الصحي والتقصي المبكر لأمراض ضغط الدم والسكري وأمراض القلب وأمراض الشيخوخة وأمراض العظام والأمراض الصدرية.وأضاف الشعباني أن القافلة أمّنت خدماتها فرق طبية قدمت من العاصمة بالتعاون مع أطباء من الجهة الصحية بالقصرين، مثمنًا تضافر جهود وزارات الشؤون الاجتماعية والصحة والتربية لإنجاح هذه القافلة، المنقسمة إلى فرعين بسبيطلة وفوسانة، والهادفة أساسًا إلى الكشف المبكر عن الأمراض، خاصة نقص البصر لدى التلاميذ، وتحسين ظروفهم الصحية.ومن جهتها، بيّنت منسقة المشاريع التنموية باللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بالقصرين، عائدة مومني، في تصريح لـ«وات»، أن هذا النشاط يندرج ضمن العمل التنموي للتضامن الاجتماعي، الذي لا يقتصر على تقديم المساعدات الاجتماعية، بل يشمل أيضًا إسناد قروض صغرى ميسّرة دون فوائد لفائدة المنتفعين، وخاصة النساء الريفيات وخريجي الجامعات، بهدف إدماجهم في الدورة الاقتصادية.وأضافت مومني أنه تمّ، بمناسبة القافلة، عرض عدد من المنتوجات الفلاحية والحرفية لأصحاب وصاحبات المشاريع، البالغ عددهم 30 حرفيا وحرفية ممولين من قبل الاتحاد، للتعريف بها، مؤكدة أن هذه المشاريع حققت نتائج إيجابية مشجعة.وقد عبّر عدد من الأولياء والتلاميذ المنتفعين عن ارتياحهم للخدمات المقدمة في إطار القافلة، خاصة في اختصاصي طب العيون وطب الأسنان، مشددين على أهمية هذه المبادرات التي من شانها تقريب الخدمات الصحية من المناطق الداخلية.