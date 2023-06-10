علي المرابط يوصي بتأمين التصرّف السّليم في مخزون التّلاقيح والأدوية الخاصّة بكوفيد 19 والإستعداد لمجابهة النّزلة الموسميّة الوافدة وتوفير التلاقيح الخاصّة

أشرف وزير الصحّة علي المرابط، صباح يوم الجمعة بمقرّ الوزارة، على إجتماع لجنة التصدي للأوبئة ومتابعة الحالة الصحية على الصّعيدين الوطني والعالمي بحضور ممثّلي مختلف الإدارات والهياكل المعنيّة بالوزارة.



وتطرّق الإجتماع إلى جملة من المسائل منها تقييم مؤشّرات الوضع الوبائي لمختلف الأمراض المُعدّية على الصّعيد الوطني وجائحة كوفيد 19، علما وأنّ منظمّة الصحّة العالميّة أعلنت منذ مدّة أنّ فيروس كورونا المستجدّ لم يعد يشكّل حالة طوارئ صحّية تثير قلقا عالميّا.





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وأكّد وزير الصحّة، وفق بلاغ للوزارة، أهمّية تقييم استجابة مختلف الهياكل والمؤسسات الصحّية لتحدّيات الوضع الوبائي أثناء جائحة كوفيد 19 والإستفادة من تحليل التدخّلات والأنشطة النّاجعة في هذا الإطار لمزيد إحكام منظومة التصرّف في الأزمات والطوارئ الصحّية، إلى جانب نشر الأعمال والأبحاث العلميّة التونسيّة في الدّوريات العالميّة المختصّة.



كما أوصى علي المرابط بتأمين التصرّف السّليم في مخزون التّلاقيح والأدوية الخاصّة بكوفيد 19 والإستعداد لمجابهة النّزلة الموسميّة الوافدة وتوفير التلاقيح الخاصّة بها ودعم مختلف الأنشطة الوقائيّة لمكافحة الأمراض المعدية.