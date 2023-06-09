صفاقس: وزيرة التجارة وتنمية الصادرات  تؤدي زيارة عمل إلى ولاية صفاقس

أدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح ، اليوم الجمعة، زيارة عمل إلى ولاية صفاقس عاينت خلالها نشاط الإدارة الجهوية للتجارة المركز الجهوي للخزن والتوزيع التابع للديوان التونسي للتجارة والتقت بأعضاء غرفة التجارة والصناعة بالجهة.

وتعرفت الوزيرة، على أنشطة الرقابة التي تنجزها فرق ومصالح الإدارة الجهوية للتجارة في تنظيم مسالك التوزيع ومراقبة الأسعار ومقاومة الغش والاحتكار والمضاربة، داعية العاملين بالإدارة إلى مزيد إحكام العمل الرقابي وإلى إحالة كل التجاوزات التي تفضي إليها العمليات الرقابية على القضاء.

كما استمعت كلثوم بن رجب ، إلى مشاغل العاملين في الإدارة للتجارة ومنها محدودية وسائل العمل البشرية واللوجستية وظروف العمل.

وتناول اللقاء مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة لصفاقس مشاغل المصدرين ورجال الأعمال الذين أثاروا الصعوبات والمشاكل التي تعترض المؤسسات التصديرية في الجهة.



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كما اطلعت الوزيرة على مختلف الخدمات التي تقدمها الغرفة ودورها في الإحاطة بالمؤسسات الاقتصادية والنهوض بالاستثمار في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات والصناعات التقليدية في الجهة ، فضلا عن معاضدة مجهودات الدولة في مجال تحسين مناخ الأعمال وتنمية الصادرات

وتحولت عضو الحكومة ، كذلك إلى المركز الجهوي للخزن والتوزيع التابع للديوان التونسي للتجارة بصفاقس حيث عاينت سير العمل بهذه المنشأة.

يذكر أن وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح، امتنعت عن التصريح للصحفيين الذين تحولوا إلى الإدارة الجهوية للتجارة بصفاقس لمواكبة الزيارة وطرح أسئلتهم على الوزيرة بشأن زيارتها للجهة وعدد من المسائل المتعلقة بالقطاع على غرار فقدان عدد من المواد الأساسية والاستهلاكية في الأسواق.