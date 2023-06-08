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صفاقس: البعثة الاقتصادية التونسية تختتم مشاركتها في ملتقى ومعرض ليبيا الدولي الخامس عشر للرعاية الصحية

Publié le Jeudi 08 Juin 2023 - 21:06 قراءة: 0 د, 56 ث
      
اختتمت البعثة الاقتصادية التونسية، اليوم الخميس، مشاركتها في ملتقى ومعرض ليبيا الدولي الخامس عشر للرعاية الصحية والذي يعتبر الحدث الأكبر في قطاع الصحة في شمال أفريقيا، بمشاركة 200 شركة عارضة من 40 دولة في أكثر من 21 مجالا طبيا.
وتتكوّن المشاركة التونسية، التي انطلقت يوم 5 جوان الجاري بتنظيم من غرفة التجارة والصناعة لصفاقس، من 30 رجل أعمال من أهل الاختصاص، كما ضمّ الجناح التونسي في هذه التظاهرة المعارضية الدولية 15 مؤسسة عارضة عاملة في قطاع الصحة والمستلزمات والخدمات الطبية.
وكانت للوفد التونسي العديد من الفقرات الهامة في المعرض، منها المشاركة في لقاءات الأعمال والشراكة، والملتقى العلمي، وورشات الأعمال التي اشتملت عليها التظاهرة ضمن الأنشطة الموازية للعرض.
وأكدت غرفة التجارة والصناعة لصفاقس، في بلاغ صحفي، أنها "سجلت نجاحا مميزا للمشاركة التونسية في هذه التظاهرة"، معتبرة أن تنظيم الغرفة للمشاركة التونسية للمرة الثانية في معرض ليبيا الدولي للرعاية الصحية "دليل على أن هذا الملتقى هو فرصة ثمينة للعمل الجماعي للوصول لتنفيذ أفضل برامج الشراكة والمساندة والتعاون في مجال الرعاية الصحية بين البلدين، ولتمتين العلاقات الاقتصادية المتجذرة بين غرفة التجارة لصفاقس والغرف التجارية الليبية، وللمساهمة في تمركز الكفاءات والقدرات التونسية البارزة في قطاع الصحة في السوق الليبية وكذلك العالمية.


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