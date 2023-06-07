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الدورة الثانية لمهرجان المسرح والمجتمع: عروض في الشوارع والقاعات من 13 إلى 18 جوان 2023

Publié le Mercredi 07 Juin 2023 - 18:18 قراءة: 0 د, 38 ث
      
يُنظم مركز الفنون الدرامية والركحية بسليانة بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية الدورة الثانية من مهرجان المسرح والمجتمع وذلك من 13 إلى 18 جوان الحالي.

وأعدّ المنظمون برمجة تراوح بين فنون الشارع والعروض داخل القاعات المغلقة، إلى جانب عدد من الورشات التكوينية والورشات التدربية حول "صناعة عرائس الطاولة" و"فن الصوت والإلقاء".

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وستحتضن شوارع المدينة عروضا موسيقية وكوريغرافية راقصة على مدى أيام المهرجان. أما العروض المسرحية المبرمجة داخل القاعات، فتستهلّ بمسرحية "بلاك آوت" للمخرج منير العرقي يوم 15 جوان، يليها عرض "الروبة" لحمادي الوهايبي يوم 16 جوان. ثم يتابع الجمهور يوم 17 جوان مسرحية "تائهون" لنزار السعيدي، وتختتم مسرحية "شوق" لحاتم دربال سلسلة العروض لهذه الدورة.

ويهدف هذا المهرجان الى ترسيخ المسرح في جهة سليانة والمساهمة في التوعية والمساعدة على إيجاد حلول لمشاكل المجتمع من منظور ثقافي جديد.



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