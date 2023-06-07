Babnet

بطولة رولان غاروس للتنس :شيانتيك تتفوق على جوف وتبلغ نصف نهائي

Publié le Mercredi 07 Juin 2023 - 15:35 قراءة: 0 د, 22 ث
      
تعرضت إيغا شيانتيك حاملة اللقب لاختبار من الأمريكية كوكو جوف المصنفة السادسة في إعادة للمباراة التي جمعت بينهما على لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس 2022 لكن المصنفة الأولى على العالم أظهرت مكانتها لتحقق فوزا 6-4 و6-2 اليوم الأربعاء وتبلغ نصف النهائي.
وستلتقي المصنفة الأولى مع البرازيلية بياتريس حداد مايا في الدور نصف النهائي بينما تواصل سعيها للفوز باللقب الثالث في أربع سنوات في رولان غاروس ولقبها الرابع في البطولات الأربع الكبرى بشكل عام.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 267938


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 07 جوان 2023 | 18 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:26 19:38 16:09 12:25 05:00 03:10
Babnet
27°
 Babnet27° Babnet % 57 :الرطــوبة
تونــس Babnet19°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
27°-1927°-2232°-2127°-2229°-21
  • Avoirs en devises
    21317,2

  • (6 juin)
  • Jours d'importation
    92
  •              1 € = 3,33930 DT        1$ =3,12026 DT
  • Solde Compte du Trésor   (6 juin)   298,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*