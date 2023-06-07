بطولة رولان غاروس للتنس :شيانتيك تتفوق على جوف وتبلغ نصف نهائي

تعرضت إيغا شيانتيك حاملة اللقب لاختبار من الأمريكية كوكو جوف المصنفة السادسة في إعادة للمباراة التي جمعت بينهما على لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس 2022 لكن المصنفة الأولى على العالم أظهرت مكانتها لتحقق فوزا 6-4 و6-2 اليوم الأربعاء وتبلغ نصف النهائي.

وستلتقي المصنفة الأولى مع البرازيلية بياتريس حداد مايا في الدور نصف النهائي بينما تواصل سعيها للفوز باللقب الثالث في أربع سنوات في رولان غاروس ولقبها الرابع في البطولات الأربع الكبرى بشكل عام.