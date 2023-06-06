الرابطة الاولى : اتحاد تطاوين يفرض التعادل على النادي الافريقي 2-2

اكتفى النادي الافريقي بالتعادل اليوم الثلاثاء امام مضيفه اتحاد تطاوين 2-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين بملعب نجيب الخطاب بتطاوين في اطار الدفعة الاولى من منافسات الجولة العاشرة لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.



وعرفت المباراة الكثير من التشويق والاثارة بعدما افتتح اتحاد تطاوين التهديف بفضل مخموت ديالو (10) قبل ان يفرض النادي الافريقي سيطرة ميدانية على مجريات اللعب مستغلا النقص العددي لاصحاب الارض بعد اقصاء اللاعب شمس الدين نغير في فترة ما بين الشوطين اثر مشادة مع احد احد مسؤولي الافريقي .





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وتوفق زهير الذوادي في تعديل الكفة في الدقيقة (67) من ركلة حرة مباشرة لكن اتحاد تطاوين اخذ الفارق مرة اخرى بفضل ايديمو كينغ (90) الا ان فريق باب الجديد رفض الهزيمة ونجح حمزة العقربي في تعديل الكفة في دق(90+2).



وحافظ النادي الافريقي على مركزه الثاني رافعا رصيده الى 22 نقطة وبقي اتحاد تطاوين في ذيل الترتيب ب4 نقاط.



وتستكمل الجولة العاشرة برنامجها يومي الاربعاء 7 والخميس 8 جوان الجاري.



الثلاثاء 6 جوان 2023



ملعب نجيب الخطاب بتطاوين



اتحاد تطاوين 2 مخموت ديالو (10) ايديمو كينغ (90)



النادي الافريقي 2 زهير الذوادي(67) حمزة العقربي (90+2)



الاربعاء 7 جوان 2023



ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير



الاتحاد المنستيري - النجم الساحلي الحكم لطفي بوكواسة (الجزائر)



ملعب حمادي العقربي برادس



الترجي الرياضي-الاولمبي الباجي الحكم امير لوصيف



الخميس 8 جوان 2023



ملعب الطيب المهيري بصفاقس



النادي الصفاقسي-اتحاد بن قردان الحكم هيثم قيراط



الترتيب المؤقت



ن ل ف ت ه له عليه



1-النجم الساحلي 23 9 6 2 1 11 3



2-النادي الافريقي 22 10 6 3 1 14 5



3-الاتحاد المنستيري 18 9 4 2 3 15 9



4-الترجي الرياضي 17 9 4 1 4 11 9



--اتحاد بن قردان 17 9 4 2 3 11 10



6-النادي الصفاقسي 11 9 2 4 3 6 6



7-الاولمبي الباجي 10 9 2 2 5 4 9



8-اتحاد تطاوين 4 10 0 2 8 4 25



