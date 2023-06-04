كرة السلة اكابر: الاتحاد المنستيري يفوز على النادي الافريقي 60-51 ويحرز ثنائي الموسم للمرة الرابعة على التوالي

نهائي كاس تونس ل نجح الاتحاد المنستيري في ضم لقب الكاس الى البطولة و الاحتفاظ بثنائي اكابر كرة السلة التونسية موسم 2022-2023 و ذلك عقب فوزه عشية اليوم الاحد على النادي الافريقي بنتيجة 60-51 في مباراة الدور النهائي للكاس التي احتضنتها القاعة الرياضية متعددة الاخحتصاصات برادس.

واضاف الاتحاد المنستيري الى سجله الكاس الخامسة بعد التتويج بها في مواسم 2000, 2020, 2021, 2022,2023 .



كما نجح زملاء اللاعب المخضرم رضوان سليمان في التتويج بالثنائي الرابع على التوالي و الخامس في سجلهم بعد التالق في مواسم : 2000-2020-2021-2022-2023.



...



