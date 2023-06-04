Babnet

كرة السلة اكابر: الاتحاد المنستيري يفوز على النادي الافريقي 60-51 ويحرز ثنائي الموسم للمرة الرابعة على التوالي

Publié le Dimanche 04 Juin 2023 - 20:33 قراءة: 0 د, 26 ث
      
نهائي كاس تونس ل نجح الاتحاد المنستيري في ضم لقب الكاس الى البطولة و الاحتفاظ بثنائي اكابر كرة السلة التونسية موسم 2022-2023 و ذلك عقب فوزه عشية اليوم الاحد على النادي الافريقي بنتيجة 60-51 في مباراة الدور النهائي للكاس التي احتضنتها القاعة الرياضية متعددة الاخحتصاصات برادس.
واضاف الاتحاد المنستيري الى سجله الكاس الخامسة بعد التتويج بها في مواسم 2000, 2020, 2021, 2022,2023 .

كما نجح زملاء اللاعب المخضرم رضوان سليمان في التتويج بالثنائي الرابع على التوالي و الخامس في سجلهم بعد التالق في مواسم : 2000-2020-2021-2022-2023.
...



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 267790


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأحد 04 جوان 2023 | 15 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:24 19:36 16:09 12:25 05:01 03:11
Babnet
22°
 Babnet25° Babnet % 83 :الرطــوبة
تونــس Babnet20°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
25°-2025°-1924°-2028°-1928°-22
  • Avoirs en devises
    21352,3

  • (2 juin)
  • Jours d'importation
    92
  •              1 € = 3,33340 DT        1$ =3,11950 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 juin)   935,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*