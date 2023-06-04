نهائي كاس تونس لكرة السلة للكبريات: شبيبة المنازه تفوز على الجمعية الرياضية النسائية بجمال 68-64 وتحرز اللقب

توجت فتيات شبيبة المنازه مساء اليوم الاحد بلقب كاس تونس لكرة السلة للكبريات موسم 2022-2023 اثر فوزهن على الجمعية الرياضية النسائية بجمال بنتيجة 68-64 في لقاء الدور النهائي الذي احتضنته القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس.

واحرزت شبيبة المنازه لقبها الاول في سجلها.

وكانت الجمعية الرياضية النسائية بجمال قد توجت بلقب بطولة موسم 2022-2023.