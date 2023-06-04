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نهائي كاس تونس لكرة السلة للكبريات: شبيبة المنازه تفوز على الجمعية الرياضية النسائية بجمال 68-64 وتحرز اللقب

Publié le Dimanche 04 Juin 2023 - 15:45 قراءة: 0 د, 16 ث
      
توجت فتيات شبيبة المنازه مساء اليوم الاحد بلقب كاس تونس لكرة السلة للكبريات موسم 2022-2023 اثر فوزهن على الجمعية الرياضية النسائية بجمال بنتيجة 68-64 في لقاء الدور النهائي الذي احتضنته القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس.
واحرزت شبيبة المنازه لقبها الاول في سجلها.
وكانت الجمعية الرياضية النسائية بجمال قد توجت بلقب بطولة موسم 2022-2023.


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