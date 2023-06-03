القوافل الرياضية بقفصة بطل الرابطة المحترفة الثانية لموسم 2022 - 2023

توج القوافل الرياضية بقفصة بلقب بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم لموسم 2022 - 2023 ، اثر فوزه اليوم بقرمبالية على المستقبل الرياضي بالمرسى في المباراة الفاصلة لتحديد البطل، بركلات الترجيح 4 - 2، بعد نهاية الوقت القانوني للمباراة على نتيجة التعادل 2 - 2.

وبادر القوافل الرياضية بقفصة بافتتاح النتيجة، في الدقيقة 3 عن طريق أنور الجويني، قبل ان يعدل المستقبل الرياضي بالمرسى النتيجة في الدقيقة 66 عبر اللاعب ياسين الورزلي ويضاعف زميله في الفريق التيجاني بلعيد النتيجة في الدقيقة 78 من ضربة جزاء.



وقبل اعلان حكم اللقاء عن نهاية المبارة ، تحصل القوافل الرياضية بقفصة عن ضربة جزاء، نجح في تنفيذها اللاعب صادق بن سالم في الدقيقة 90+3، مانحا بذلك التعادل لفريقه، الذي نجح لاحقا في حسم المباراة لصالحه بضربات الجزاء الترجيحية 4 - 2.



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يذكر أنّ الفريقين كانا قد ضمنا صعودهما لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، حيث تصدر مستقبل المرسى المجموعة الأولى بـ 47 نقطة بفارق 8 نقاط عن صاحب المركز الثاني شبيبة القيروان، بينما ارتقى فريق قوافل قفصة الى مصاف النخبة بتصدره المجموعة الثانية ب50 نقطة بفارق 4 نقاط عن ملاحقه نادي حمام الأنف.