نهائي كاس تونس للاكابر: الترجي الرياضي يفوز على مكارم المهدية 35-22 ويتوج بالثنائي

تمكن الترجي الرياضي مساء اليوم الجمعة من ضم لقب الكاس الى البطولة و التتويج بثنائي الموسم الرياضي 2022-2023 لكرة اليد اثر تفوقه في لقاء الدور النهائي للكاس على مكارم المهدية بنتيجة 35-22 (الشوط الاول 15-12) الذي احتضنته القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس.

واضاف الترجي الرياضي لقب الكاس رقم 29 في سجله الحافل بالتتويجات حيث سبق له رفع كاس تونس خلال المواسم التالية : 1960، 1970، 1971، 1972، 1973، 1974، 1975، 1976، 1978، 1979، 1980، 1981، 1982، 1983، 1984، 1985، 1986، 1992، 1993، 1994، 1995، 2002، 2005، 2006، 2013، 2018، 2021، 2022, 2023.

ونجح زملاء عبد الحق بن صالح في تحقيق رباعية في هذا الموسم بعد احرازهم لثنائي البطولة والكاس في تونس والكاس العربية للاندية البطلة و الكاس الافريقية للاندية الابطال.