نهائي كاس تونس لكرة اليد للسيدات: النادي الافريقي يفوز على نادي الرياضة النسائية بالمكنين 29-28 و يحرز اللقب

احرزت سيدات النادي الافريقي لكرة اليد لقب كاس تونس للعبة لموسم 2022-2023 وذلك عقب فوزهن مساء اليوم الجمعة على نادي الرياضة النسائية بالمكنين بنتيجة 29-28 (اثر تمديد الوقت بعد انتهاء اللقاء في الوقت القانوني 25-25) في الدور النهائي الذي اقيم بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس.

وحافظت فتيات النادي الافريقي على لقب الكاس بعد الفوز به خلال الموسم المنقضي, حيث رفعن رصيدهن القياسي بالتتويج بكاس تونس لكرة اليد الى 28 لقبا.