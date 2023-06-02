قبلي: يوم إعلامي للتعريف بمشروع "شي قرين اب" للمشاريع النسائية المجددة للاستثمار في التكنولوجيا الخضراء

نظّمت جمعية "الباسقات" بقبلي بالشراكة مع الجمعية التونسية للنساء المهندسات، صباح اليوم الجمعة، يوما اعلاميا حول مشروع "شي قرين اب" لفائدة النساء والشابات صاحبات أفكار المشاريع المجددة للاستثمار في التكنولوجيا الخضراء.

وأوضحت ممثلة الجمعية التونسية للنساء المهندسات، نبيلة القادري، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا اليوم الاعلامي، الذي انتظم بمقر جمعية "الباسقات" يرمي الى التعريف بمشروع "شي قرين اب" وأهدافه المتمثلة في تكوين وتأطير ومرافقة صاحبات أفكار المشاريع الخضراء من أجل تكريس هذه المشاريع على أرض الواقع وانجاحها، مع البحث عن الاطراف التي ستمولها.

وأضافت أن هذا اليوم الاعلامي الذي حضرته أكثر من 25 إمرأة مكّن من اعطاء فكرة مبسّطة حول المشروع الذي سيتواصل التعريف به عبر حصص تنتظم عن بعد باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي يحضرها الممولون، مشيرة الى ان مشروع "شي قرين اب" تنفذه الجمعية التونسية للنساء المهندسات على امتداد 12 شهرا بتمويل من وكالة التعاون الألماني.

وأكّدت أن الحصص التعريفية بهذا المشروع ستتواصل سواء عبر اللقاءات المباشرة او عبر وسائط التواصل الاجتماعي لفائدة المنتفعات من ولاية قبلي واللاتي سيبلغ عددهن 15 منتفعة من جملة 60 منتفعة سيشملها المشروع في مرحلته التكوينية في 4 ولايات تتوزع على اقليم الجنوب الغربي، واقليم الشمال الغربي، الى جانب اقليم تونس الكبرى، وبنزت ونابل، واقليم الوسط.



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ولفتت إلى أن عملية المرافقة والتكوين خلال هذا المشروع ستتم بصفة فردية لكل مشروع من بين المشاريع التي ستقدمها 60 منتفعة ليتم تتويج هذه المرحلة باختيار 5 مشاريع تتمتع بالإحاطة الى حين الحصول على التمويلات الضرورية لانجازها على ارض الواقع.