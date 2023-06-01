الرابطة المحترفة الاولى - الترجي الرياضي يفوز على اتحاد بن قردان 2-صفر ويصعد الى المركز الثالث

ارتقى الترجي الرياضي الى المركز الثالث بفوزه على ضيفه اتحاد بن قردان 2-صفر في المباراة التي اقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب حمادي العقربي برادس في ختام الجولة الثامنة من منافسات مجموعة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وسجل هدفي الترجي الرياضي عن طريق انيس البدري (80) وفاروق الميموني (86).

وفض الترجي الرياضي بفضل هذا الفوز الثاني على التوالي في سباق البطولة شراكته مع اتحاد بن قردان في المركز الرابع ليصعد الى المركز الثالث بمجموع 17 نقطة على بعد 3 نقاط من النجم الساحلي المتصدر ليضمد جراح خسارته يوم الاحد الفارط في الدور النهائي لكاس تونس امام الاولمبي الباجي. وفي المقابل، تجمد رصيد اتحاد بن قردان عند 14 نقطة في الصف الخامس بعدما عجز للجولة الثالثة على التوالي عن تحقيق الفوز.





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وفي ما يلي النتائج الكاملة للجولة الثامنة :

الخميس 1 جوان 2023

ملعب حمادي العقربي برادس

الترجي الرياضي - اتحاد بن قردان 2-صفر

الاربعاء 31 ماي 2023

في ملعب بوجمعة الكميتي بباجة

الاولمبي الباجي - النادي الافريقي فوز النادي الافريقي جزائيا 2-صفر





السبت 27 ماي 2023

في ملعب الطيب المهيري بصفاقس

النادي الرياضي الصفاقسي - النجم الرياضي الساحلي 1-1

في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

الاتحاد الرياضي بتطاوين - الاتحاد الرياضي المنستيري 0-4



الترتيب

ن ل ف ت ه له عليه

1-النجم الساحلي 20 8 5 2 1 8 3

2-النادي الافريقي 18 8 5 2 1 10 3

3-الترجي الرياضي 17 8 4 1 3 9 6

4-الاتحاد المنستيري 15 8 3 2 3 12 7

5-اتحاد بن قردان 14 8 3 2 3 9 10

6-النادي الصفاقسي 11 8 2 4 2 6 4

7-الاولمبي الباجي 10 8 2 2 4 4 7

8-اتحاد تطاوين 3 8 0 1 7 2 20

