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مباراة تحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية بين مستقبل المرسى وقوافل قفصة بملعب قرمبالية عوضا عن اريانة

Publié le Jeudi 01 Juin 2023 - 17:38 قراءة: 0 د, 35 ث
      


تونس 1 جوان 2023 (وات) - أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اليوم الخميس ان المبارة الفاصلة لتحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023 بين مستقبل المرسى وقوافل قفصة ستقام يوم السبت المقبل بملعب قرمبالية بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر دون حضور جمهور وذلك بعدما كانت مقررة بملعب اريانة.
وفي صورة انتهاء المقابلة في وقتها القانوني بالتعادل يتم اللجوء مباشرة الى ركلات الترجيح لتحديد الفائز.
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يذكر أنّ مستقبل المرسى ضمن صعوده الى الرابطة المحترفة الأولى بتصدره المجموعة الأولى بـ 47 نقطة بفارق 8 نقاط عن صاحب المركز الثاني شبيبة القيروان بينما ارتقى فريق قوافل قفصة الى مصاف النخبة بتصدره المجموعة الثانية ب50 نقطة بفارق 4 نقاط عن ملاحقه نادي حمام الأنف.


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