وزير الخارجية يبحث مع الأمينة العامة "للفرنكوفونية" تعزيز التعاون المشترك و متابعة توصيات قمة جربة

أكد وزير الشؤون الخارجية، نبيل عمار، في لقائه اليوم الأربعاء في باريس (فرنسا) بالأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، لويز موشيكيوابو، "أهمية الفرنكوفونية لتونس والرغبة في تعزيز التعاون مع هذه المنظمة من خلال تمويل المشاريع الصغيرة لفائدة الشباب والنساء."



وجدد عمار، الذي يؤدي زيارة عمل الى فرنسا بيومين، التزام تونس، العضو المؤسس للمنظمة، بتعزيز التعاون وتنمية التضامن في الفضاء الفرنكوفوني، من خلال تكريس الاحترام للمبادئ التي استرشد بها المؤسسون للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، لا سيما التضامن بين شعوب هذه المنظمة بالفضاء الفرنكوفوني والدعم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للدول الأعضاء، وفق ما جاء في بلاغ صحفي نشرته الوزارة مساء اليوم.

من جانبها، وصفت موشيكيوابو الحوار بين المنظمة الدولية للفرنكوفونية وتونس بأنه "نموذجي وصادق"، فيما جددت رغبتها في "العمل عن كثب مع تونس لضمان متابعة توصيات قمة جربة ( نوفمبر 2022) والمساهمة في ترؤس تونس لهذه المنظمة".



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وصنّفت الأمينة العامة للفرنكوفونية "تونس بأنها تجربة فريدة يجب دعمها لما تمثله من ثروة ثقافية وبشرية متميّزة داخل المنظمة"، حسب ما نقل عنها البلاغ الصحفي.