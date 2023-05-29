كليان مبابي يفوز بجائزة أفضل لاعب في البطولة الفرنسية للمرة الرابعة

فاز مهاجم نادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي بجائزة أفضل لاعب في البطولة الفرنسية للموسم الرياضي 2022-2023، المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين التابعة لاتحاد كرة القدم.

وتفوق مبابي على زميله ليونيل ميسي في سباق محموم على جائزة الأفضل في احتفال أقيم امس الأحد في باريس ليحتفظ بالجائزة للموسم الرابع على التوالي.

وتصدر مبابي قائمة الهدافين برصيد (28) هدفا وصنع (6) أهداف قبل جولة من انتهاء البطولة، وفي المقابل سجل ميسي (16) هدفا مع (16) تمريرة حاسمة في مشوار تتويج سان جيرمان باللقب هذا الموسم.

كما فاز البرتغالي، نونو مينديز، ظهير أيسر باريس سان جيرمان بجائزة أفضل لاعب واعد في البطولة الفرنسية فيما فاز بريس سامبا لاعب لانس بجائزة أفضل مرمى.



...



وفاز فرانك إيز، مدرب فريق لانس، بجائزة أفضل مدرب في الموسم بعد إنجازه بقيادة الفريق للمشاركة في رابطة أبطال أوروبا.