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القصرين : إحياء الذكرى التاسعة لإستشهاد اربعة امنيين في العملية الإرهابية الغادرة على منزل وزير الداخلية الأسبق لطفي بن جدو

Publié le Vendredi 26 Mai 2023 - 13:26 قراءة: 0 د, 50 ث
      
أحيت ولاية القصرين، اليوم الجمعة، الذكرى التاسعة لإستشهاد 4 أعوان امن في العملية الإرهابية الغادرة التي استهدفت منزل وزير الداخلية الأسبق لطفي بن جدو يوم 27 ماي 2014 .

وانتظم بالمناسبة موكب رسمي أمام مقر إقليم الأمن الوطني بالقصرين، أشرف عليه والي الجهة رضا الركباني وحضره عدد من الامنيين والاطارات الجهوية، تم خلاله رفع العلم المفدى على أنغام النشيد الوطني وتلاوة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء تونس الأبرار.

وأكد والي الجهة في تصريح إعلامي أن عائلات الشهداء هم دائما محل متابعة واحاطة من قبل السلط المعنية، مثمنا في ذات الإطار المجهودات الكبيرة التي تقوم بها المؤسسة الأمنية و العسكرية في سبيل الذود عن حرمة الوطن وحمايته من أعداء الحياة، واكد على ما توفره المؤسستين الوطنيتين من امن واستقرار بفضل استبسال أبنائها في الدفاع عن الوطن من كل خطر قد يتهدده.

وتضم قائمة شهداء العملية الإرهابية الغادرة التي استهدفت منزل وزير الداخلية الأسبق لطفي بن جدو كل من علي الغضباني (أصيل ولاية القصرين)، ورضا الشابي (أصيل القصرين) ونيفر العيادي (أصيل ولاية القيروان) وحاتم عجيلي (أصيل ولاية القيروان).

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