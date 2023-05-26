وزير الصحة يقدم عددا من المقترحات الفنية لتسريع استئناف التعاون بين تونس وسوريا في المجال الصحي

قدم وزير الصحة علي المرابط عددا من المقترحات الفنية لتسريع استئناف التعاون بين تونس وسوريا في المجال الصحي في ظل توفر الرغبة لدى البلدين، وكان ذلك خلال اللقاء الذي جمعه أمس الخميس بنظيره السوري حسن محمد الغباش في اطار مشاركته في أشغال الدورة السادسة والسبعين لجمعية الصحة العالمية المنعقدة حاليا بجنيف.



وعبّر كل من علي المرابط وحسن محمد الغباش بالمناسبة عن عميق ارتياحهما لإستعادة العلاقات بين البلدين نسقها الطبيعي، مشددين على ضرورة أن يترافق ذلك مع تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الصحي.

كما أعربا عن رغبة البلدين في تعزيز التعاون في المجال الصحي وتحيينه مع تفعيل ماتم الإتفاق عليه سابقا بين الجانبين من خلال تبادل الخبرات والزيارات الفنية بالإضافة إلى اجتماعات الخبراء عن بعد للإستفادة من التجربة التونسية في جراحة القلب خاصة لدى الأطفال والأمراض المستجدة والرعاية الصحية الأولية والتلقيح والصناعات الدوائية وإعتماد المؤسسات الصحية.

من جهته ثمن وزير الصحة السوري المواقف الإيجابية لتونس تجاه سوريا والتي تعززت بمسارعة تونس إلى تقديم المساعدة الإنسانية للشعب السوري على إثر الزلزال الذي ضرب المنطقة في فيفري الماضي.

وأكد رغبة بلاده في استئناف التعاون الصحي بين البلدين وتعزيزه، معبرا عن ترحيبه بالمقترحات التي قدمها نظيره التونسي ومقترحا بدوره إجراء توأمة بين عدد من المؤسسات الإستشفائية في البلدين والإطلاع عن كثب على الإجراءات التي اتخذتها تونس لمجابهة الطوارئ الصحية وخاصة تسريع عملية التلقيح.

دلال







