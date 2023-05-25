رئيس مجلس نوّاب الشعب يلتقي أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لعدول التنفيذ

التقى رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، ظهر اليوم الخميس بقصر باردو، مع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لعدول التنفيذ يتقدّمهم رئيس الاتحاد آلان نغونغانغ بالإضافة إلى رئيس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين بتونس كريم بن عربية وعدد من أعضاء الهيئة، وفق بلاغ أصدره المجلس.



وتأتي هذه الزيارة، وفق البلاغ، بمناسبة انعقاد الملتقى العلمي الإفريقي الذي ستنظمه الهيئة الوطنية للعدول المنفذين بالاشتراك مع الاتحاد الإفريقي لعدول التنفيذ، يومي 26 و27 ماي 2023 بتونس تحت عنوان "العدل المنفذ ونجاعة التنفيذ في إفريقيا" وهو يتزامن مع ذكرى تأسيس الاتحاد الإفريقي.



وأكد رئيس المجلس ما توليه تونس من أهمية لعلاقاتها مع مختلف بلدان القارة وحرصها على تعزيز تعاونها الثنائي ومتعدد الأطراف من منطلق إيمانها العميق ببعدها الإفريقي وبأهمية العمل المشترك في إطار من التفاهم والاحترام المتبادل.



كما أبرز أهمية دور العدول المنفذين ضمن المنظومة القضائية وإسهامهم في حسن سير المرفق القضائي.



من جانبه أشاد رئيس الاتحاد الإفريقي لعدول التنفيذ، وفق البلاغ، بحرص تونس على دعم العلاقات بين البلدان الإفريقية وتنمية التعاون فيما بينها.



وأبرز رئيس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين بتونس كريم بن عربية أهمية الملتقى معتبرا أن من شأنه أن يعطي صورة حقيقية عن تونس "بلد التعايش والانفتاح والحضارة".



وذكر المجلس في بلاغه أن اللقاء جرى بحضور نائبي رئيس المجلس سوسن المبروك والأنور المرزوقي ونائب مساعد الرئيس المُكلّف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية والوطنية بدر الدين القمودي.



