وات تتسلم رئاسة رابطة وكالات الأنباء المتوسطية

تسلّمت وكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الخميس، من وكالة الأنباء الكرواتية، رئاسة رابطة وكالات الأنباء المتوسطية "أمان"، لمدّة سنة، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الحادية والثلاثين للجمعية العامة لهذه الرابطة والتي تستضيفها (وات) وتحتضن أشغالها جزيرة جربة، منذ أمس الأربعاء، بحضور الأمين العام للرابطة وممثلين عن 15 وكالة أبناء منضوية لها.



ولدى تسلّمه رئاسة هذه الرابطة، أكد ناجح الميساوي، الرئيس المدير العام لوكالة تونس افريقيا للأنباء، الحرص على بذل كل الجهد "من أجل تطوير العمل صلب رابطة وكالات الأنباء المتوسطية وخلق برامج شراكة وتعاون والحفاظ على مبادئها وتوجهاتها وتحقيق المقاصد الأولى لنشأتها ببادرة من تونس"، مؤكدا أن (وات) ستعمل طيلة فترة ترؤسها للرابطة، على أن تتعزّز الشراكة القائمة بين وكالات الأنباء المتوسطية، من خلال تبادل الزيارات بين مسؤولي الوكالات للتنسيق وتطوير برامج التدريب، بما يجعلها ملائمة للتطورات المتسارعة لتقنيات الإعلام الوكالاتي وخاصة إادماج التكنولوجيات الحديثة للاعلام والاتصال.



وبعد أن ثمّن هذا اللقاء الذي اعتبره "مهمّا في سبيل صياغة برامج مستقبلية جديدة لفائدة العمل الوكالاتي"، قال الميساوي إن وكالة تونس إفريقيا للانباء "ستحرص على تنفيذ عدة رؤى ومشاريع، من أجل تطوير برامج التكوين والتدريب المشترك بين الوكالات المتوسطية وتبادل الخبرات التقنية لمواكبة تطور الإعلام الوكالاتي على المستوى التقني وتنظيم اللقاءات الفكرية".



ولدى تسليمها رئاسة الرابطة إلى (وات)، استعرضت الرئيسة السابقة للرابطة، برانكا غابرييلا فوجفوديتش، المديرة العامة لوكالة الأنباء الكرواتية، حصيلة أقل من سنة من رئاستها الرابطة، على مستوى تنظيم عدة لقاءات لدفع الحوار بين كل الأطراف المعنيّة والمساهمة في الدفع نحو إرساء التنمية المستدامة من اجل مستقبل أفضل.



وأشارت في هذا السياق إلى "أهمية حملات التأثير والتركيز على المواضيع البيئية والاجتماعية في الإعلام، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وصياغة برامج تؤسس للتوعية بهذه الأهداف".



يُذكر أن أشغال الجمعية العامة لرابطة وكالات الأنباء المتوسطية تتواصل اليوم الخميس بجزيرة جربة، بعد أن كانت انطلقت أمس الأربعاء، بندوة علمية نظمتها وكالة تونس افريقيا للأنباء حول موضوع "تمكين المرأة في المتوسط .. رؤية تونسية".



وكانت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، انتخبت رئيسا مُقبلا للرّابطة، بمناسبة انعقاد الدّورة الثّلاثين للجمعية العمومية، خلال شهر أكتوبر 2022 بمدينة دوبروفنيك (كرواتيا).



