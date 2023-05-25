البطولة العربية لألعاب القوى لأقل من 23 سنة: تونس تنهي مشاركتها في المركز الرابع بـ 21 ميدالية

أنهت عناصر المنتخب الوطني للالعاب القوى ( اقل من 23 سنة) مشاركتها في البطولة العربية لأقل من 23 سنة، التي دارت فعالياتها بملعب ألعاب القوى برادس من 20 الى 24 ماي الجاري، في المركز الرابع، خلف المغرب و مصر و الجزائر، برصيد 21 ميدالية، منها 5 ذهبيات، و 7 فضيات و 9 برونزيات.

وفي ما يلي الجدول النهائي لترتيب الميداليات:







جدول ترتيب الميداليات

الدولة ذهبية فضية برونزية المجموع

1 - المغرب 15 10 6 31

2- مصر 9 3 6 18

3 - الجزائر 7 11 9 27

4- تونس 5 7 9 21

5 - السعودية 4 2 2 8

6 - قطر 1 1 1 3

7- جيبوتي 1 1 0 2

8 - البحرين 1 0 0 1

9 - العراق 0 6 4 10

10 - عمان 0 2 0 2

-- الامارات 0 0 2 2

-- اليمن 0 0 2 2

13 لبنان 0 0 1 1

-- الكويت 0 0 1 1



المجموع 43 43 42 128



