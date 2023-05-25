البطولة العربية لألعاب القوى لأقل من 23 سنة: تونس تنهي مشاركتها في المركز الرابع بـ 21 ميدالية

أنهت عناصر المنتخب الوطني للالعاب القوى ( اقل من 23 سنة) مشاركتها في البطولة العربية لأقل من 23 سنة، التي دارت فعالياتها بملعب ألعاب القوى برادس من 20 الى 24 ماي الجاري، في المركز الرابع، خلف المغرب و مصر و الجزائر، برصيد 21 ميدالية، منها 5 ذهبيات، و 7 فضيات و 9 برونزيات.
وفي ما يلي الجدول النهائي لترتيب الميداليات:
جدول ترتيب الميداليات
الدولة ذهبية فضية برونزية المجموع
1 - المغرب 15 10 6 31
2- مصر 9 3 6 18
3 - الجزائر 7 11 9 27
4- تونس 5 7 9 21
5 - السعودية 4 2 2 8
6 - قطر 1 1 1 3
7- جيبوتي 1 1 0 2
8 - البحرين 1 0 0 1
9 - العراق 0 6 4 10
10 - عمان 0 2 0 2
-- الامارات 0 0 2 2
-- اليمن 0 0 2 2
13 لبنان 0 0 1 1
-- الكويت 0 0 1 1
المجموع 43 43 42 128
وفي ما يلي الجدول النهائي لترتيب الميداليات:
جدول ترتيب الميداليات
الدولة ذهبية فضية برونزية المجموع
1 - المغرب 15 10 6 31
2- مصر 9 3 6 18
3 - الجزائر 7 11 9 27
4- تونس 5 7 9 21
5 - السعودية 4 2 2 8
6 - قطر 1 1 1 3
7- جيبوتي 1 1 0 2
8 - البحرين 1 0 0 1
9 - العراق 0 6 4 10
10 - عمان 0 2 0 2
-- الامارات 0 0 2 2
-- اليمن 0 0 2 2
13 لبنان 0 0 1 1
-- الكويت 0 0 1 1
المجموع 43 43 42 128
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