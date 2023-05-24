رئيس الدولة يتلقى من محافظ البنك المركزي القائمات المالية لسنة 2022 للبنك وتقرير مراقبي الحسابات

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي، الذي قدّم لرئيس الدولة القائمات المالية لسنة 2022 للبنك وتقرير مراقبي الحسابات.



وتناول اللقاء، وفق ما ورد في بلاغ صادر مساء اليوم عن رئاسة الجمهورية ، "الدور بالغ الأهمية للجنة التحاليل المالية لتحديد مصادر التمويلات المشبوهة التي انتفعت ولازالت تنتفع بها جهات بدورها مشبوهة حيث لم يعد يخفى على أحد أن الأموال تتدفق بصفة غير شرعية ولا مجال لهؤلاء الذين يستفيدون منها أن يبقوا دون محاسبة أو جزاء وفق ما يقتضيه القانون" وذلك وفق نص البلاغ .



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