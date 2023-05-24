بطولة الرابطة الثانية: برنامج الجولة الختامية

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الختامية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم موسم 2022-2023 بمجموعتيها الاولى والثانية والتي ستدور يومي الجمعة 26 والسبت 27 ماي الجاري انطلاقا من الساعة الرابعة زوالا على النحو الاتي :



الجمعة 26 ماي 2023

المجموعة الاولى

ملعب المرسى

مستقبل المرسى - النادي البنبلي

ملعب رادس

النجم الرادسي - مستقبل قابس

ملعب قربة

النادي القربي - مستقبل وادي الليل

ملعب جندوبة

جندوبة الرياضية - امل جربة

ملعب تطاوين

امل الرقبة - مستقبل المحمدية

ملعب مدنين

اولمبيك مدنين - شبيبة القيروان



السبت 27 ماي 2023

المجموعة الثانية

ملعب القلعة

القلعة الرياضية - الترجي الجرجيسي

ملعب مساكن

هلال مساكن - سبورتينغ بن عروس

ملعب المهدية

مكارم المهدية - شبيبة العمران

ملعب المكنين

سبورتينغ المكنين - قوافل قفصة

ملعب قابس

الملعب القابسي - الملعب الصفاقسي

ملعب جربة حومة السوق

جمعية جربة - نادي حمام الانف



