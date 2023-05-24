بطولة الرابطة الثانية: برنامج الجولة الختامية

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الختامية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم موسم 2022-2023 بمجموعتيها الاولى والثانية والتي ستدور يومي الجمعة 26 والسبت 27 ماي الجاري انطلاقا من الساعة الرابعة زوالا على النحو الاتي :
الجمعة 26 ماي 2023
المجموعة الاولى
ملعب المرسى
مستقبل المرسى - النادي البنبلي
ملعب رادس
النجم الرادسي - مستقبل قابس
ملعب قربة
النادي القربي - مستقبل وادي الليل
ملعب جندوبة
جندوبة الرياضية - امل جربة
ملعب تطاوين
امل الرقبة - مستقبل المحمدية
ملعب مدنين
اولمبيك مدنين - شبيبة القيروان
السبت 27 ماي 2023
المجموعة الثانية
ملعب القلعة
القلعة الرياضية - الترجي الجرجيسي
ملعب مساكن
هلال مساكن - سبورتينغ بن عروس
ملعب المهدية
مكارم المهدية - شبيبة العمران
ملعب المكنين
سبورتينغ المكنين - قوافل قفصة
ملعب قابس
الملعب القابسي - الملعب الصفاقسي
ملعب جربة حومة السوق
جمعية جربة - نادي حمام الانف
الجمعة 26 ماي 2023
المجموعة الاولى
ملعب المرسى
مستقبل المرسى - النادي البنبلي
ملعب رادس
النجم الرادسي - مستقبل قابس
ملعب قربة
النادي القربي - مستقبل وادي الليل
ملعب جندوبة
جندوبة الرياضية - امل جربة
ملعب تطاوين
امل الرقبة - مستقبل المحمدية
ملعب مدنين
اولمبيك مدنين - شبيبة القيروان
السبت 27 ماي 2023
المجموعة الثانية
ملعب القلعة
القلعة الرياضية - الترجي الجرجيسي
ملعب مساكن
هلال مساكن - سبورتينغ بن عروس
ملعب المهدية
مكارم المهدية - شبيبة العمران
ملعب المكنين
سبورتينغ المكنين - قوافل قفصة
ملعب قابس
الملعب القابسي - الملعب الصفاقسي
ملعب جربة حومة السوق
جمعية جربة - نادي حمام الانف
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