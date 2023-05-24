كأس العالم لأقل من 20 سنة: المنتخب التونسي أمام حتمية الفوز على نظيره العراقي في" مواجهة عربية"

يبحث المنتخب الوطني التونسي للاواسط غدا الخميس بداية الساعة العاشرة ليلا( توقيت تونس ) بملعب مالفيناس أرجنتيناس بمدينة غودي كروز،عن التدارك عندما يلاقي نظيره العراقي في "مواجهة عربية -عربية " لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لكأس العالم لأقل من 20 سنة، الجارية بالأرجنتين حتى 11 جوان القادم.



ويبدو اللقاء في متناول زملاء اللاعب شيم الجبالي مبدئيا لتحقيق أولى انتصاراتهم في دور المجموعات، وتعويض خسارة المباراة الافتتاحية أمام المنتخب الانقليزي بنتيجة 1 - 0 خاصة بعد هزيمة العراقيين 0-4 والمستوى المتواضع الذي ظهر به منتخب العراق امام الاورواي .



ويعوّل الاطار الفني لنسور قرطاج تحت قيادة المدرب منتصر الوحيشي على حماس المجموعة لتحصيل النقاط الثلاث، وذلك بعد أداء غير مخيب في الجملة امام منتخب انقلترا رغم الهزيمة في لقاء الجولة الأولى.

وسيسعى المنتخب الوطني التونسي في مباراته الثانية، الى تقديم مستوى مشرّف وتدارك النقائص التي ظهرت في لقاء انقلترا، خاصة على مستوى وسط الميدان.

وسيكون الخط الأمامي للمنتخب الوطني التونسي مدعوا الى معالجة اخفاقه في المباراة الماضية والذي تواصل منذ نهائيات كاس امم افريقيا الاخيرة بمصر عندما خسر في نصف النهائي وفي المباراة الترتيبية تواليا أمام السينغال 3 - 0 و أمام نيجيريا 4 - 0.



ولئن يدرك المنتخب الوطني التونسي أنّ الانتصار سيكون له دافع معنوي هام ويجدد أمل الترشح للدور ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته المونديالية بعد نسختي 1977 بتونس و1985 بالاتحاد السوفياتي سابقا (روسيا حاليا)، فانّ بلوغ هذه الغاية لن يكون بالأمر الهيّن سيما وأنّ منتخب "أسود الرافدين" سيعمل بدوره على التدارك وسيكون ندّا قويا وسيرمي بكامل ثقله من أجل كسب نتيجة المباراة، خصوصا بعد هزيمته الثقيلة في الجولة الماضية أمام منتخب الأوروغواي برباعية نظيفة.



وينتظر أن تشهد مباراة الغد صراعا بدنيا كبيرا بين اللاعبين و مواجهة "عربية" تكتيكية بين المدرب الوطني التونسي منتصر الوحيشي و نظيره العراقي عماد محمد، الذي تحمله الجماهير العراقية مسؤولية خسارة المواجهة مع الأورغواي.

يذكر أنّ نتيجة التعادل ستبقي للمنتخبين أمل الترشح للدور الثاني قائما حتى الجولة الثالثة، كما أنّ خسارة احد المنتخبين لا يعني حسابيا مغادرته السباق، نظرا لامكانية انهائه لدور المجموعات في المركز الثالث، عن المجموعة الخامسة.

ويتأهل للدور الثاني من المجموعات الـستة، صاحبا المركزين الأول و الثاني، اضافة لأفضل 4 منتخابات أصحاب المراكز الثالثة من كل مجموعة.



