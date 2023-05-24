توفيق الشابي: الجامعة العامة للتعليم الأساسي لن ترفع قرار حجب الأعداد وستواصل نضالاتها الى حين التوصل الى اتفاق جدي

أفاد عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي اليوم الأربعاء، أن الجامعة العامة لن ترفع قرار حجب الأعداد

وستواصل نضالاتها الى حين التوصّل الى اتّفاق جدّي مع وزارة التربية.



وأوضح توفيق الشابي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن الاتفاق الذي تم توقيعه أمس الثلاثاء بين كل من وزارة التربية والاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للتعليم الثانوي وبإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، لا يشمل الجامعة العامة للتعليم الأساسي.

وشدّد الشابي على أن النقابة ستواصل تنفيذ القرارات المنبثقة عن هيئتها الإدارية المنعقدة بتاريخ 9 ماي الجاري و المتمثلة في المضي قدما في حجب أعداد التلاميذ عن الإدارة بالنسبة للثلاثي الأول و الثاني و الثالث فضلا عن تنظيم وقفات احتجاجية بالجهات تتوج بيوم غضب وطني سيحدد تاريخه لاحقا.

ولفت الى أن الجامعة العامة ضبطت رزنامة للتحركات الجهوية وقد انطلقت أمس الثلاثاء وقفات احتجاجية امتدت على ساعة من الزمن في مدارس إقليم الجنوب معززة بوقفات بالمندوبيات الجهوية للتربية كما سيتم غدا الخميس تنظيم وقفات احتجاجية مماثلة بإقليم الشمال و بإقليم الساحل يوم 26 ماي الجاري وبإقليم تونس الكبرى ونابل وزغوان يوم 30 ماي الجاري .



وأكد أن الجامعة العامة للتعليم الأساسي ستواصل نضالاتها الى حين عقد جلسة تفاوضية مع وزارة التربية تتوج بمخرجات ترتقي الى انتظارات منظوريها وتلبي مطالب القطاع.

يذكر أن وزارة التربية وقّعت عشية أمس الثلاثاء، اتفاقا مع الاتحاد العام التونسي للشغل و الجامعة العامة للتعليم الثانوي يقضي برفع حجب أعداد الامتحانات وصرف مستحقات اتفاق 9 فيفري 2019 والترفيع في المنحة البيداغوجية.

كما ينص الاتفاق في أهم بنوده على إسناد الترقيات المهنية وتحيين منحة مستلزمات العودة المدرسية انطلاقا من سبتمبر 2023 بما يناسب 75 بالمائة من الأجر الخام.



