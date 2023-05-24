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الدورة الثانية من أيام الرقاب المسرحية من 26 إلى 28 ماي

Publié le Mercredi 24 Mai 2023 - 19:38 قراءة: 0 د, 28 ث
      
تلتئم الدورة الثانية من أيام الرقاب المسرحية التي تنظمها دار الثقافة بالرقاب بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية من 26 إلى 28 ماي الجاري .

وتنطلق الدورة حسب ما أكده مدير دار الثقافة بالرقاب عبد الباقي عبيدي في تصريح لوات، بعدد من التربصات التدريبية منها، تربص حول تحفيز طاقة الجسد والكتابة المسرحية يوم 26 ماي، وتنتظم في اليوم الثاني ورشات التربصات المسرحية، بالإضافة إلى عرض مسرحي للكهول بعنوان "طرح شكبة" لعشاق التياترو بقرمدة.

وتختتم التظاهرات يوم 28 ماي بعرض مسرحي للأطفال "ثمار المحبة" لمركز الفنون الدرامية والركحية بسوسة وإخراج سامي عبد اللطيف.

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