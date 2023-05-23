نهائي كاس تونس (الترجي الرياضي-الاولمبي الباجي): طرح 30 الف تذكرة مناصفة بين جماهير الفريقين

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الثلاثاء انه تقرر طرح 30 الف تذكرة بمناسبة مباراة الدور النهائي لكاس تونس لموسم 2022-2023 الذي سيجمع يوم الاحد القادم الترجي الرياضي التونسي بالاولمبي الباجي بملعب حمادي العقربي برادس انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الظهر.

واضافت الجامعة عبر صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ان التذاكر سيقع توزيعها مناصفة بين جماهير الفريقين.





