مولدية بوسالم للكرة الطائرة " تتويج تاريخي كبرت معه الطموحات وفتح الابواب على اول مشاركة مونديالية

توّجت المولودية الرياضية للكرة الطائرة ببوسالم يوم امس الاحد ببطولة افريقيا للأندية بعد الفوز على الزمالك المصري في الدور النهائي 3-2 وهو التتويج الأول من نوعه الذي حققته الجمعية منذ تأسيسها سنة 1988 على المستويين المحلي والقاري وفتح الابواب لاول مشاركة للمولودية في كاس العالم.



واكد مدرب الفريق هيثم الوسلاتي انه كان مؤمنا بالفوز وان ايمانه بقدرة اللاعبين كان اقوى خاصة وانه لمس لديهم العزيمة في رفع التحدّي امام فريق عريق مثل الزمالك المصري في الدور النهائي مضيفا انه اعد في وقت وجيز الفريق اعدادا نفسيا وبدنيا وانه درس جيدا فريق الزمالك المصري من حيث نقاط القوة ونقاط الضعف التي يعرفها جيدا بحكم اشرافه على عدة اندية في بطولات عربية وخليجية والتي شارك فيها فريق الزمالك .

واوضح الوسلاتي انه وضع خبرتة على ذمة الفريق واحكم توظيف قدرات لاعبي الفريق مع العمل على المحافظة على جاهزيتهم وتطوير ادائهم مشيرا الى ان اللاعبين اثبتوا للجميع رباطة جاش وقوة الانسجام بين بعضهم البعض وبرهنوا عن روح تضحية لافتا الى ان فوز الفريق على الترجي التونسي ومستقبل المرسى منحه ثقة اكبر في قدرات الفريق موضحا ان التربص الذي اجراه الفريق في مدينة الهوارية قبل البطولة ساعد كثيرا على اعداد الفريق الذي توفق في ان يفاجئ الزمالك المصري .

وأضاف الوسلاتي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) ان تأهل الفريق لخوض كاس العالم المنتظر في الهند من 6 الى 10 ديسمبر القادم يتطلب مضاعفة المجهودات وتعزيز الفريق واعداده بطريقة افضل.



ومن جهته اعتبر الكاتب العام للجمعية عادل المستوري ان هذا التتويج ما كان ليتحقق لولا تضامن اللاعبين وانسجامهم مع كافة عناصر اطار التدريب والإدارة مبرزا دور الجمهور الذي ما فتئ يدعم مجهودات الفريق على امتداد سنوات مثمنا في ذات الوقت الروح التي ميزت كافة عناصر الفريق في المباراة النهائية امام فريق الزمالك ذي التقاليد في الفوز بالألقاب.

وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان الرهانات التي وضعت امام الفريق استطاعت هيئة الجمعية التي يتراسها رجل الاعمال مصباح المحمودي ان تحولها الى فرصة لتتويج وصفه بالتاريخي مضيفا ان هذا الانجاز قاد الجمعية للتأهل لكاس العالم مشيرا الى ان التحدّي تضاعف اليوم وبات الفريق يطمح لنحقيق انجازات اخرى جديدة في بطولة العالم لافتا في ذات الوقت الى ان العمل سيتضاعف بشكل أكبر من حيث الاستعداد لخوض هذا الاستحقاق الموعود.



وقال هشام الصكوحي ( احد اللاعبين القدامى بالجمعية ) ان الجمعية التي تأسست سنة 1988 على يد ثلة من أبناء الجهة من بينهم لطفي اليعقوبي وحاتم البحري وعبد القادر زروق وجلال التبيني تنوعت أنشطتها في العدو الريفي والكرة الحديدية وحققت ولازالت تحقق في هذه الرياضة عدة بطولات عالمية كانت تعوقها الاإمكانات المادية .

وقال " مع مرور الزمن ورغم الهزات استطاعت الجمعية بفضل إرادة طاقمها الإداري الحالي وما تركه الأوائل من تقاليد استطاعت ان تحقق هذا التتويج مضيفا ان المولودية أضحت امام اختبار اكبر لاسيما بعد تأهلها الى كاس العالم الذي ستحتضنه الهند موفى هذه السنة.

وكان جمهور كبير من المشجعين قد احتفوا ليلة البارحة عبر اشكال من التعبير بفوز المولودية باللقب الافريقي فيما شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة من التهاني والتشجيعات احتفاء بالانتصار.وهو التتويج الاول في رصيد فريق الكرة الطائرة وطنيا وقاريا.



