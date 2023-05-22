نهائي البطولة الوطنية لكرة السلة (الجولة2): الاتحاد المنستيري يجدد فوزه على النادي الافريقي 78-72

جدد الاتحاد المنستيري مساء اليوم الاثنين فوزه على النادي الافريقي بنتيجة 78-72 بمناسبة مباراة الجولة الثانية من منافسات الدور النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة والتي دارت بقاعة محمد المزالي بالمنستير.





وكان الاتحاد المنستيري قد فاز على النادي الافريقي بنتيجة 92-89 (بعد تمديد الوقت اثر انتهاء المباراة في التوقيت القانوني 79-79) بمناسبة الجولة الاولى للدور النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة و التي احتضنتها سابقا قاعة محمد المزالي بالمنستير.

وسيتواصل التنافس بين الفريقين في بقية جولات الدور النهائي على النحو الاتي :



الجولة الاولى

السبت 13 ماي 2023

قاعة محمد المزالي بالمنستير

الاتحاد المنستيري-النادي الافريقي 92-89 (بعد تمديد الوقت)



الجولة الثانية

الاثنين 22 ماي 2023

قاعة محمد المزالي بالمنستير

الاتحاد المنستيري-النادي الافريقي 78-72



الجولة الثالثة

الاربعاء 24 ماي 2023

القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس



الجولة الرابعة

الجمعة 26 ماي 2023

القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس



الجولة الخامسة

الاثنين 29 ماي 2023

قاعة محمد المزالي بالمنستير



يذكر ان الفريق الذي يفوز في 3 جولات يتوج بلقب البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة لموسم 2022-2023.



