وكالة النهوض بالصناعة والتجديد: تراجع نوايا الاستثمار المصرح بها في انشطة الخدمات بنسبة 72ر33 بالمائة

تراجعت نوايا الاستثمار المصرح بها في انشطة الخدمات،بنسبة 72ر33 بالمائة، لتناهز 1ر245 مليون دينار موفى افريل 2023، مقابل 8ر369 مليون دينار خلال الاربعة اشهر الاولى من سنة 2022، وفق نشرية الظرف الخاصة بشهر افريل 2023، الصادرة الاحد، عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد .



وانخفض عدد المشاريع المعلنة، من 3215 إلى 3080 مشروعا خلال الاربعة اشهر الاولى من سنة 2023.

من ناحية اخرى، ارتفع عدد مواطن الشغل التي سيتم إنشاؤها، بنسبة 2ر3 بالمائة ليبلغ عددها 10408 موطن شغل.

ولم تتجاوز نوايا الاستثمار في انشطة خدمات التصدير الكلي ، موفى شهر افريل 2023، قيمة 5ر18 مليون دينار، مقابل 5ر30

مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2022.



وتمثل الاستثمارات ذات المساهمة الأجنبية المعلنة في انشطة الخدمات، 9 بالمائة فقط من إجمالي نوايا الاستثمار، حيث تراجعت من 1ر43 مليون دينار خلال الاربعة اشهر الاولى من سنة 2022، الى 7ر20 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2023.



كما انخفض عدد المشاريع ذات المساهمة الأجنبية، من 428 مشروعا سنة 2022، الى 387 مشروعا سنة 2023، اضافة الى تراجع عدد مواطن الشغل المزمع احداثها من 1783 مقابل 1838 موطن شغل خلال الاربعة اشهر الاولى من سنة 2022.



وارتفعت الاستثمارات في الخدمات المتعلقة بالصناعة، والتي تمثل 4ر28 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المعلن عنها في انشطة الخدمات، من 7ر153 مليون دينار، خلال الاربعة اشهر الاولى من سنة 2022، إلى 5ر69 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2023.

كما تراجع عدد المشاريع المرتبطة بالصناعة، من 2111 إلى 1912 مشروعا خلال الاربعة اشهر الاولى من سنة 2023، لينسحب نفس الاتجاه التنازلي على عدد مواطن الشغل ذات الصلة، والتي بلغت 5349 موطن شغل سنة 2023، مقارنة بـ 5661 موطن شغل خلال نفس الفترة سنة 2022.





