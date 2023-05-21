المنستير: مشاركة 127 عارض في الدورة 22 لمهرجان التراث الغذائي بلمطة

عاشت مدينة لمطة بولاية المنستير في الفترة الممتدة من 19-21 ماي الجاري على وقع فعاليات الدورة 22 لمهرجان التراث الغذائي بلمطة تحت عنوان " البسيسة من المحلية نحو العالمية" بمشاركة 127 عارض من مختلف ولايات الجمهورية مقابل 80 عارض خلال السنة الفارطة

وشهد هذا المهرجان، الذي انتظم ببادرة من جمعية صيانة مدينة لمطة وبدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالشراكة مع المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية بالمنستير، تطورا مقارنة بدورته الأولى حيث تحسنت التعبئة والتغليف بالنسبة إلى البسيسة الى جانب ارتفاع عدد الزائرين غير أنّ فضاء المعرض مازال في حاجة لتهيئته مع ضرورة التركيز أكثر على الأكلة التقليدية والتراث الغذائي، حسب كاظم المصمودي المدير الجهوي للصناعات التقليدية بالمنستير



واقترح المصمودي في هذا الصدد ضرورة إدراج مدينة لمطة ضمن المسلك السياحي باعتبارها تترفر على كلّ مقومات السياحية المستدامة مع أهمية الاشتغال على تسجيل البسيسية في لائحة التراث العالمي



وثمن الدور الكبير الذي لعبته جمعية صيانة مدينة لمطة في تشجيع الحرفيين وإثراء الأكلة التقليدية التي أصبحت منذ سنة 2005 ضمن اختصاصات الصناعات التقليدية بما يخول للحرفي الحصول على شهادة في الكفاءة المهنية تمكنه من التمتع بالعديد من الامتيازات والحوافز

وسجلت هذه الدورة مشاركة العديد من الباعثين الشبان من خريجي التعليم العالي في اختصاصات منتوجات صناعة الأكلة التقليدية حيث أصبحت هناك إمكانيات للتصدير نحو الجزائر وليبيا وفرنسا وغيرها فضلا عن استئناف مشاركة جمعية المساعي الخيرة النسوية بالجزائر بعد انقطاع بسبب جائحة كورونا والتي سبق لها المشاركة في 12 دورة سابقة من المهرجان

ويتميز هذا المهرجان، وفق رئيسة جمعية صيانة مدينة لمطة، ذكى قرفال، ببعده الثقافي والتنشيطي والسياحي والاقتصادي إذ يشارك فيه عارضون ينشطون في اختصاصات ذات علاقة أساسا بالبسيسة ومنتوجات العولة والصناعات التقليدية بصفة عامة

وتعدّ هذه التظاهرة أكبر سوق سنوي في الجمهورية التونسية التي تروج خلالها مادة البسيسة بمختلف أنواعها من القمح والشعير والعدس وزقوقو مع منتوجات مبتكرة للبسيسة وجميعها من إعداد حرفيات أو حرفين

وتنتظم ضمن المهرجان مسابقة أفضل أكلة بسيسة في الجمهورية بإشراف خبراء من المعهد الوطني للتغذية والتكنولوجيا الغذائية، ومسابقة "الملعقة الذهبية" بالشراكة مع مخبر الدراسات المغاربية الفرنكوفونية المقارنية والتواصل الثقافي بجامعة منوبة

وانتظمت ضمن المهرجان ندوة علمية تحت عنوان الصناعات التقليدية ودورها في دعم الاقتصاد المحلي"، وملتقى علمي تحت عنوان "المدام والكلام" بالشراكة مع جامعة منوبة



